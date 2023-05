La beauty routine di Jennifer Lopez: i 5 elementi essenziali

Cantautrice, attrice, ballerina, modella, imprenditrice del suo brand, Jennifer Lopez, sposatasi lo scorso anno con il suo ex storico Ben Affleck, è una star a tutto tondo. E come ogni personaggio del suo calibro, Jlo è una delle donne più influenti del web. Recentemente ha svelato la sua skincare di bellezza basata su 5 elementi.

La beauty routine di Jennifer Lopez: i 5 step

Jennifer Lopez è tra le star internazionali più semplici e “acqua e sapone” che esistano. Ormai su Instagram, dove condivide costantemente, l’attrice, modella, imprenditrice latino americana si fa vedere senza trucco e condivide la sua routine di bellezza senza alcun tipo di problema. Ecco cosa ha rivelato della sua beauty routine firmata JLo Beauty e riassunta in 5 step.

ll primo step di bellezza è la detersione del viso. Momento fondamentale in ogni skincare routine perché permette di eliminare il sebo in eccesso, le cellule morte ed eventuali residui delle creme applicate la sera prima. Inoltre risveglia la pelle delicatamente.

Il secondo passaggio nella skincare routine di Jennifer Lopez è il suo “That JLo Glow Serum”, un siero giorno e notte super nutriente ideato per rafforzare e sollevare la superficie cutanea e mantenere un livello di idratazione costante per tutto il giorno.

Il segreto del siero risiede nella sua formula: una miscela ricca di antiossidanti con all’interno olio fermentato, olio extra vergine ed estratto di foglie di ulivo che offre un’idratazione clinicamente dimostrata.

Terzo step: crema viso la sua “That Blockbuster”, idratante arricchita di acido ialuronico che garantisce alla pelle nutrimento continuo e luminosità. La crema contiene infatti un potente mix di ingredienti tra cui peptidi, niacinamide e carnosina per proteggere il collagene e supportare l’elasticità cutanea.

Quarto passaggio: la crema contorno occhi, uno step immancabile per contrastare occhiaie, borse sotto gli occhi e aloni scuri.

Ultimo step: fondamentale, non deve mai mancare la crema solare. Un “gesto d’amore” lo definisce la star americana.

Jennifer Lopez e il metodo “dot blend e glow”

Jennifer Lopez ha sponsorizzato recentemente un nuovo metodo di make-up: il metodo “dot, blend and glow” per fare il contouring e illuminare il viso in punti strategici, già virale su Tik Tok. Di cosa si tratta?

La star internazionale utilizza come primo step il siero viso della sua linea beauty omonima, poi passa alla crema e nel video mostra come lo applica in modo sorprendete e innovativo

Jlo fa dei puntini intorno al viso e e sulla fronte, poi prende la crema per il contorno occhi e continua con altri puntini, sotto gli occhi e sull’arcata sopracciliare.

Passa al contouring stendendo prima un fondotinta liquido scuro sotto gli zigomi, sulla parte alta della fronte e per finire con un puntino sul mento.

In seguito passa al favoloso illuminante sulle guance, intorno alla fronte e al mento, lungo il ponte del naso, sotto gli zigomi, sull’arco di Cupido e sotto le sopracciglia.

Poi stende il tutto in una sola volta, strofinando le mani sul viso e uniformando tutti i prodotti. E’ un metodo di unione di skincare e di trucco in un solo strato per poi mescolarli con un leggero massaggio sul viso. Sorprendente!