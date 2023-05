Formiche in casa in estate: come allontanarle naturalmente

Le formiche in casa in estate sono una presenza comune e un problema di gestione difficile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale soluzione è la migliore per allontanare le formiche dalle nostre case, rapidamente ed efficacemente.

Formiche in casa in estate

Le formiche in casa in estate sono una presenza comune e un vero problema perché molto difficile da gestire. Solitamente, la presenza di una sola formica indica la presenza di una colonia intera, dato che è sufficiente che uno solo di questi insetti si accorga che casa vostra può essere fonte di cibo per richiamare tutte le altre.

L’utilizzo di un rimedio chimico che allontani le formiche dalle vostre case in estate è la risorsa alla quale si ricorre di più, ma spesso si ignora che tale risorsa, oltre ad aggravare il problema, può essere responsabile di danni sulla salute, specie se è utilizzata a lungo, nel tempo.

Formiche in casa in estate: consigli

Secondo gli esperti, esistono almeno 15 mila specie diverse di formiche, ma quelle veramente pericolose sono pochissime. Solitamente, quelle che entrano in casa non sono pericolose per la nostra salute o per la nostra vita, ma sono molto insidiose e possiamo ritrovarcele persino nello zucchero o tra i biscotti.

Ogni specie vive in colonie, alcune hanno una sola regina, altre hanno anche più regine. Il modo migliore per liberarsi di queste colonie, una volta che sono entrate in casa, è l’utilizzo di una soluzione efficace, che non sortisca l’effetto contrario. Alcuni repellenti chimici, su alcune specie, come effetto hanno quello di separare la colonia, per cui può sembrare di aver risolto il problema, ma è solo un’illusione. Si ritiene, dunque, che l’unica vera arma a disposizione dell’uomo è la prevenzione.

Sigillare le crepe e le fessure, su pareti, porte e finestre, pulire bene la casa, rimuovere ogni residuo di cibo per animali ed occuparsi dell’umidità presente in casa è fondamentale per cercare di impedire l’acceso delle formiche in casa in estate, ma non basta.

Formiche in casa in estate: miglior rimedio

Se le soluzioni chimiche non sono le più indicate per allontanare le formiche dalle nostre case in estate, allora, come unica alternativa, non si può che fare affidamento su soluzioni naturali che, oltre a gestire efficacemente il problema, lo elimini in modo definitivo. Non tutte le soluzioni naturali funzionano nello stesso modo ed ecco perché ci sentiamo di consigliarvi quella che, secondo noi, è la migliore, sia a livello di efficacia e sia in termini di costo.

Ecopest è la prima soluzione naturale grazie alla quale allontanare le formiche in casa in estate, efficacemente e definitivamente, ed impedire loro l’accesso. Sviluppata a partire da una tecnologia avanzata, Ecopest emette ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica che, mentre sono impercettibili all’orecchio umano e animale, provocano un rumore fastidioso alle formiche, le quali, messe alle strette, non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi spontaneamente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto all’uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Inoltre, il suo basso impatto ambientale ed economico permette alle famiglie italiane di tenerlo in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non appena la batteria sarà scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.