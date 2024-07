Protezione solare: come scegliere la crema giusta

Il sole può essere un vero amico del nostro organismo. Fondamentale per la sintesi della vitamina D, aiuta a produrre serotonina e può contribuire a tenere sotto controllo alcuni problemi dermatologici, come l’acne e la psoriasi. Per sfruttare al meglio tutti questi benefici, è necessario esporsi ai raggi solari con le dovute attenzioni.

Oltre a indossare abiti e accessori protettivi, come cappelli e occhiali da sole, e a evitare di esporsi durante le ore centrali della giornata, quando i raggi UV risultano più intensi, risulta non solo utile, ma fondamentale utilizzare delle creme solari con SPF alto o comunque adeguato al proprio fototipo, al tempo di esposizione e ai fattori ambientali. In mancanza di queste precauzioni e protezioni si corre il rischio di trasformare il sole in un nemico della pelle e di andare incontro a eritemi e scottature, nonché sul lungo periodo, a invecchiamento precoce, tumori cutanei e altri problemi dermatologici.

In questo articolo andremo a scoprire come scegliere la protezione solare giusta e come utilizzarla al meglio per garantirsi una protezione ottimale.

Come scegliere la protezione solare

Spray, acqua termale, crema, unguento; in commercio è possibile trovare tantissime protezioni solari, caratterizzate da ingredienti e formulazioni diverse, nonché da diversi livelli di protezione. Quest’ultima viene indicata con l’SPF (Sun Protection Factor), il quale può andare da un minimo di 6 fino a 50+.

Nel momento in cui si sceglie la protezione da utilizzare sul proprio corpo o quella per i propri bambini è necessario valutare, in primo luogo, proprio questo fattore, il quale deve essere adeguato:

al fenotipo : persone con capelli molto chiari e pelle chiara e sensibile dovrebbero optare per la protezione più alta, mentre chi presenta capelli neri e pelle scura può scegliere una protezione più bassa;

: persone con capelli molto chiari e pelle chiara e sensibile dovrebbero optare per la protezione più alta, mentre chi presenta capelli neri e pelle scura può scegliere una protezione più bassa; all’ età : bambini e anziani presentano una pelle particolarmente sensibile, la quale richiede protezioni elevate;

: bambini e anziani presentano una pelle particolarmente sensibile, la quale richiede protezioni elevate; al tempo di esposizione : sebbene, come vedremo più avanti, sia consigliabile ripetere l’applicazione della crema più volte nel corso dell’esposizione ai raggi solari, se si prevede un’esposizione prolungata, è comunque preferibile optare per un fattore protettivo alto o molto alto;

: sebbene, come vedremo più avanti, sia consigliabile ripetere l’applicazione della crema più volte nel corso dell’esposizione ai raggi solari, se si prevede un’esposizione prolungata, è comunque preferibile optare per un fattore protettivo alto o molto alto; all’ orario : le ore centrali della giornata, durante le quali sarebbe preferibile evitare di prendere il sole, richiedono protezioni molto alte;

: le ore centrali della giornata, durante le quali sarebbe preferibile evitare di prendere il sole, richiedono protezioni molto alte; ai fattori ambientali: la presenza di acqua, neve o ghiaccio, un clima umido, l’alta quota sono tutti fattori che richiedono un elevato livello di protezione.

Oltre all’SPF è importante accertarsi che la crema protegga tanto dai raggi UVB quanto dai raggi UVA, e che non contenga sostanze dannose per la pelle o ingredienti ai quali si è allergici.

Consigli per l’applicazione della protezione solare

La protezione solare deve essere utilizzata non solo quando si decide di abbronzarsi in spiaggia, ma in tutte quelle situazioni che portano a esporre la pelle ai raggi solari, dunque anche quando si passeggia in città o si lavora all’aperto. Oltre a questo, è bene applicare la crema anche quando il cielo è nuvoloso.

Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile applicare il prodotto scelto una ventina di minuti prima dell’esposizione e ripetere l’applicazione ogni due ore e dopo il bagno o la doccia, anche nel caso in cui si fosse optato per una crema resistente all’acqua.