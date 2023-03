Uno dei volti più belli e intensi del cinema italiano, Carolina Crescentini è una talentuosa attrice italiana diventata nota al grande pubblico come protagonista di “Notte prima degli esame, oggi”, al fianco di Nicolas Vaporidis. Da allora ne ha fatta di strada, tra fiction, film al cinema e per ultimo il ruolo nella fortunata serie Rai, “Mare Fuori”. Scopriamo la beauty routine di Carolina Crescentini.

La beauty routine di Carolina Crescentini: i segreti dell’attrice

Da sempre considerata un’icona di bellezza, Carolina Crescentini a quaranta due anni è sempre più in forma. Quali sono i segreti di bellezza di Carolina Crescentini? Nella sua beauty routine, l’attrice ha detto che non può mai mancare la crema idratante. È essenziale infatti in generale per tutte le attrici e tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, avere sempre una pelle curata, idratata e priva di imperfezioni.

Fra i cosmetici che Carolina Crescentini porta sempre in borsa, ci sono il rossetto (rigorosamente mat) e il correttore. “Per chi come me è portatrice sana di occhiaie, ho capito che bisogna usare un correttore arancio”, ha dichiarato l’attrice. Infatti sono proprio le occhiaie evidenti a caratterizzarla, anche a livello professionale.

Sulla sua routine di bellezza, Carolina ha così rivelato: “Basta una buona crema idratante. Per me avere la pelle sana è fondamentale, mi fa sentire bella, essere struccati ma puliti, con i capelli forti e curati. Ho imparato da piccola l’importanza della idratazione e detersione, certo poi il correttore lo metto lo stesso, ma basta poco, quando ti senti bene non hai neanche voglia di truccarti”.

L’attrice ha incominciato a familiarizzare con i trucchi a 13 anni, come fanno tutte le ragazze giovani. Confida che non le veniva mai la riga dritta. Il make up è diventato uno strumento indispensabile solo quando ha iniziato a lavorare.

Come si mantiene in forma l’attrice

Per tenersi in forma Carolina Crescentini pratica tanto sport (e beve tanta acqua). Prima della pandemia del coronavirus, l’attrice italiana ha raccontato di aver acquistato un tapis roulant, che le è poi tornato utilissimo.

“Faccio camminate veloci e poi esercizi a corpo libero”, ha dichiarato. “Sono sempre stata una sportiva e siccome ho difficoltà a dormire, mi devo stancare”.

Per trovare l’equilibrio interiore la Crescentini si affida invece alla meditazione: “Pratico mindfulness da sola o con l’app Calm, che mi aiuta a prendere sonno. E sul set mi rilassa prima di girare”.

I piatti preferiti a tavola da Carolina Crescentini

Carolina Crescentini inizia solitamente la giornata con un bel caffè, “altrimenti il mondo non esiste”, ha confessato.

A seguire, non manca mai nel suo bicchiere un sorso di aloe vera, che con il suo effetto antiossidante aiuta a combattere l’invecchiamento, riduce le infiammazioni, depura e agisce anche come antibatterico.

I cibi dai quali si tiene alla larga invece sono i latticini e il glutine “perché la fanno sentire male” mentre i suoi “sfizi” preferiti sono le pizzette di sfoglia ed il crudo di pesce. Quanto ai dolci, non li ama particolarmente.