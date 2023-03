Salute del capello: i controlli e i rimedi naturali

I capelli sono una parte importante della bellezza e dell’attrattiva. Sono un punto di forza ed è giusto prendersene cura nel modo migliore possibile. Alcune volte, per via di alcuni fattori, possono andare incontro ad alcune alterazioni che possono modificare la salute del capello, ma è possibile tenerla sotto controllo con una serie di esami che possono aiutare a prevenire l’alopecia.

Salute del capello

Proprio come il resto del corpo, anche il capello, la chioma presenta uno stato di salute che può subire delle alterazioni e delle modifiche. Alcuni fattori interni ed esterni sicuramente possono pregiudicarne lo stato arrivando ad avere capelli che possono essere secchi, sfibrati, ma anche opachi oppure spenti.

Il sole, l’acqua di mare e il cloro, magari in estate o in piscina, insieme anche ad altri fattori come lo smog, l’inquinamento, ma anche le tinture, l’uso eccessivo di fon e arriccia capelli possono pregiudicarne il benessere. A questi si vanno poi ad aggiungere fattori interni come lo stress, il tipo di alimentazione sbagliato, ma anche le carenze nutrizionali, ecc.

Sono alterazioni e modifiche al proprio stile di vita che possono causare un peggioramento della salute del capello portando a diradamento, perdita dei capelli, ma anche calvizie, compreso doppie punte, chioma difficile da domare e acconciare, oltre a un assottigliamento della fibra stessa. Tutte condizioni che rischiano di rovinare e distruggere la capigliatura.

Ovviamente per migliorare lo stato di salute e di benessere del capello bisogna cercare di migliorare il proprio stile di vita con una alimentazione sana ed equilibrata. Si raccomanda anche di non usare troppo il fon e di tamponare i capelli oppure di non lavarli tutti i giorni in quanto possono sfibrarsi e indebolirsi.

Salute del capello: controlli

Quando si notano delle anomalie nei capelli o una capigliatura debole, secca e opaca, si comincia a preoccuparsi provando a cercare consigli dal parrucchiere anche per verificare quale prodotto o shampoo usare. In questo caso è bene rivolgersi a un esperto del settore che, in seguito a una serie di esami e a una attenta analisi, verificherà la salute del capello in modo da capire le cause.

Bisogna recarsi da un esperto del settore in caso si notasse una perdita maggiore di capelli sul cuscino o sul pettine rispetto al solito, quando si ha prurito del cuoio capelluto, desquamazione o anche capelli secchi e spenti. A quel punto, l’esperto valuterà le cause che riguardano anche la predisposizione genetica, quindi la questione familiare.

I controlli sulla salute del capello andrebbero eseguiti già in età adolescenziale, intorno ai 19-20 anni dal momento che in questa fase l’alopecia androgenetica maschile tende a manifestarsi maggiormente. Fare i controlli per il benessere dei capelli è importante anche per adottare nuove abitudini evitando di incorrere in problematiche che sicuramente non aiutano.

Il professionista del settore prescrive anche una serie di esami come l’anamnesi che valuta lo stato di salute del capello verificando le condizioni della capigliatura ed effettua anche un esame noto come tricogramma che segue il ciclo vitale dei capelli in modo da capire e individuare le cause di una possibile alopecia.

