Nicoletta Reggio è una delle influencer italiane più seguite; conta su Instagram 438K Followers. Proprio sul web è abile nel consigliare outfit, suggerimenti di bellezza e di moda. Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Nicoletta Reggio: i segreti di bellezza dell’influencer

Nicoletta Reggio è una delle influencer italiane più famose del momento. Fashion e beauty influencer ha aperto nel 2008 il suo blog per condividere consigli di moda. Da allora la Reggio è diventata una delle punte di diamante dell’universo beauty e fashion.

Scopriamo la sua beauty routine: si parte con lavare e detergere il viso con un detergente delicato, applica poi un siero anti-età, una crema idratante, una crema contorno occhi, una crema solare con SPF 50. Alla sua skincare aggiunge una maschera viso almeno una volta alla settimana per illuminare e purificare il viso.

Da non sottovalutare anche il sonno, fondamentale per la salute della pelle: Nicoletta segue questo importante consiglio: dormire almeno 7-8 ore a notte per prevenire le odiose occhiaie e l’aspetto spento della pelle. Qual è il prodotto make-up che le ha cambiato la vita?

La Reggio dice essere una cipria opacizzante, vellutante leggera, da stendere dopo il fondotinta per rendere la pelle perfetta e opaca tutto il giorno. “L’ho scoperta cinque anni fa e non l’ho più abbandonata”, ha confessato Nicoletta.

Nella sua routine di make-up cosa non può mancare? Per Nicoletta mai senza il rossetto. Ne ha quattro tonalità sempre in borsa (rosa, rosso, mattone, rosa chiaro) perché non può proprio farne a meno!

I suoi outfits si ispirano soprattutto allo stile urban chic e a quello bon ton, con la fusione di capi vintage a capi rock e bohémien, che seducono ben presto i fan del web e i magazine di moda.

La beauty routine di Nicoletta Reggio: segreti di skincare

Nicoletta Reggio, influencer da oltre 400mila follower, ha coronato il sogno di quando era bambina con la nascita del blog e cioè di poter trasformare la sua passione per la moda in un lavoro.

Nell’ottobre 2017 lei e il suo fidanzato sono convolati a nozze con una sontuosa cerimonia negli Stati Uniti, nella Joshua Tree Valley, diffusamente raccontata con tanto di testimonianza fotografica sul suo blog. Per l’occasione la fashion blogger ha indossato un abito di pizzo bianco dell’atelier Emè. Ad oggi è nella 50 top list delle più seguite per lifestyle e ispirazioni di bellezza.