Il fondotinta, come altri prodotti di bellezza, scade in media ogni 12 mesi. Una volta scaduto, non può più essere utilizzato come trucco sulla pelle. Oppure capita di acquistare una tonalità di fondotinta sbagliata. Invece di gettarlo via è meglio riciclare il fondotinta e utilizzarlo in altri modi.

Vediamo i consigli utili da seguire.

Come riciclare il fondotinta: i consigli

Il fondotinta è uno dei prodotti di bellezza più utilizzati nel make-up. In commercio se ne trovano svariati da quelli fluidi, quindi per pelli secche o normali, ma anche compatti per pelli che sono grasse. Lo potrete inoltre trovare in colorazioni diverse, con toni maggiormente più scuri oppure maggiormente chiari in base al vostro incarnato.

Una volta scaduto, però, non va più utilizzato.

Oppure può accadere che si acquisti una tinta troppo scura o troppo chiara, invece di buttarlo, ecco come riciclarlo.

Fondotinta chiaro come primer

Un fondotinta maggiormente chiaro che non va bene per il vostro incarnato, potrà essere utilizzato come sostituto del primer, schiarendo ad esempio le palpebre. Se lo applicate successivamente ad uno strato di cipria, il fondotinta toglie le traccie di sebo, garantendo una durata maggiore dell’ombretto.

Fondotinta come base labbra

Anche le labbra hanno bisogno di una base ottima, prima di essere truccate.

In questo caso dopo averle idratate, sarà possibile utilizzare il fondotinta di colore chiaro sulle labbra. Quando avrete utilizzato della crema che sia idratante, dovrete mettere una quantità piccola di fondotinta.

Fondotinta scuro in estate

Invece di gettarlo via o regalarlo, il fondotinta scuro che magari non utilizzate in inverno con la pelle chiara, potrà essere usato durante il periodo estivo, specialmente se abbronzati.

Il fondotinta scuro lo potrete anche utilizzare nei casi dove non sarà possibile abbronzarsi naturalmente.

Se avete una pelle delicata e chiara, potete fingere l’abbronzatura con una base più scura.