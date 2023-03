La beauty routine di Cristina Chiabotto: i segreti di bellezza

La modella e conduttrice televisiva, Cristina Chiabotto, ha da sempre un viso luminoso e un sorriso raggiante. Ma quali sono i segreti di bellezza e di skincare dell’ex Miss Italia? Scopriamo i consigli della modella piemontese.

La beauty routine di Cristina Chiabotto

Il primo segreto per mantenersi in forma, secondo l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, parte dall’attività fisica. “Alterno lo yoga a esercizi cardio e al Pilates. È un percorso interiore ed è proprio lo star bene a livello di testa e fisico che crea equilibrio e armonia”, ha raccontato la Chiabotto.

Qual’è il primo gesto di bellezza mattutino della conduttrice tv? A quanto ha raccontato lei stessa, la sua bellezza quotidiana parte dalla detersione del viso.

“Pulizia e idratazione viso. Ci tengo moltissimo: il volto è una delle mie “forze”! Curo tanto anche gli occhi con un buon siero per il contorno e bevo tantissima acqua per depurarmi”, ha raccontato Cristina Chiabotto. Nella sua borsa, poi, non possono mai mancare balsamo per le labbra, correttore e crema idratante per il viso.

Inoltre, l’ex Miss Italia ama i massaggi corporei che rilassano e tonificano il corpo, e nutrono la pelle con prodotti adeguati. La conduttrice tv ha raccontato anche il suo concetto di bellezza.

“La bellezza per me è come sei tu davvero e non come ti vedono gli altri. Viviamo in un mondo basato sull’apparenza e dalle donne dello spettacolo soprattutto, ci si aspetta sempre il massimo dello splendore e della radiosità. Personalmente ho voluto lavorare invece su un messaggio diverso: quello di una ragazza che si prende cura di sé perché sia ama”, ha detto la Chiabotto.

Segreti di bellezza di Cristina Chiabotto

La conduttrice tv, ex modella, ha rivelato altri segreti di bellezza che reputa importanti per lei. Cristina Chiabotto ha rivelato:

“Credo che vinca sempre la semplicità. Sicuramente la cura del proprio corpo è importante, dà quel tocco di femminilità in più. Ma tutto deve partire sempre da dentro e poi si arricchisce con una bella cornice. L’eccesso ha stancato. Quindi sono per una bella base di trucco, che magari evidenzia l’occhio e un po’ di più le labbra, ma tutto il resto deve essere semplicissimo. Anche i capelli, oggi la donna ha paura di cambiare, di tagliarli, io invito tutte a mettersi in gioco”.