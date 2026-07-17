Bedtime procrastination: effetti sulla salute mentale e strategie per contrastarla

Andare a letto sempre più tardi, nonostante la stanchezza, è un fenomeno sempre più diffuso. Questa abitudine, nota come bedtime procrastination non è solo una questione di pigrizia, ma un comportamento che può avere serie ripercussioni sulla nostra salute mentale.

La bedtime procrastination è stata definita come la tendenza a rimandare il momento di coricarsi, nonostante la consapevolezza di dover dormire. Questo comportamento è spesso legato all’uso di dispositivi digitali, come smartphone e tablet, che ci tengono svegli ben oltre l’orario ideale per andare a letto.

Gli effetti della bedtime procrastination sulla mente

Rimandare il sonno può avere effetti significativi sulle nostre funzioni cognitive e emotive. Studi scientifici hanno dimostrato che la bedtime procrastination è associata a una peggior qualità del sonno a difficoltà di addormentamento e a una riduzione delle ore complessive dormite. Questi fattori, a loro volta, possono portare a un calo di attenzionepeggior memoriairritabilità e aumento dello stress durante il giorno.

Dal punto di vista scientifico, la bedtime procrastination è considerata una forma specifica di autocontrollo serale che