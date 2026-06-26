Pride, politica e polemiche: dal confronto interno a Forza Italia alla parata di Milano e al corteo di Verona

Il dibattito sui diritti LGBTQIA+ si dispiega in più luoghi e con toni differenti: da un incontro organizzato dai Giovani di Forza Italia a Milano, passando per la grande parata del Milano Pride e fino al Tumulto Pride di Verona, che ha generato aspre polemiche. In ciascuno di questi appuntamenti emergono richieste di tutela, prese di posizione politiche e reazioni critiche che fotografano la complessità del confronto pubblico sul tema.

Il convegno dei giovani di Forza Italia del 24 giugno e il posizionamento sui diritti

Il 24 giugno i Giovani di Forza Italia hanno promosso un incontro intitolato “Diritti civili: una battaglia liberale” alla presenza di esponenti locali e nazionali del partito e di ospiti della società civile. Tra i partecipanti figuravano nomi noti del centrodestra cittadino, con interventi che hanno ribadito la volontà di riconoscere il diritto delle persone a vivere la propria identità senza discriminazioni e a costruire una famiglia nelle forme ritenute più adeguate.

Il manifesto del gruppo giovanile ha esplicitato punti chiave: la libertà individuale, la tutela legale delle unioni affettive e la lotta contro la violenza motivata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Durante il confronto sono intervenuti anche esponenti di associazioni e attivisti, e Paola Concia ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di un approccio bipartisan. Il coordinatore vincenzo Piazza ha spiegato che l’iniziativa è nata dalla base giovanile e che il gruppo intende sottrarsi a facili schieramenti ideologici: “parlarne è doveroso, queste battaglie non hanno colore politico”.

La questione della partecipazione ai Pride

Nel corso dell’evento è stato discusso anche se prendere parte alle manifestazioni di piazza: la partecipazione al corteo cittadino del giorno successivo è stata annunciata da alcuni membri del partito, confermando una scelta pragmatica di visibilità e sostegno. L’argomento ha messo a fuoco una tensione interna: conciliare tradizione politica e apertura sui diritti civili, senza essere accusati di un presunto spostamento a sinistra.

Milano Pride 2026: percorso, programma e numeri attesi

Il Milano Pride 2026 arriva alla sua 25ª edizione con il tema “Corpi in Rivolta. In Lotta per i Diritti”. Il Pride Month si estende dal 1° al 30 giugno con un fitto programma di iniziative diffuse: dibattiti, spettacoli, incontri su salute, scuola e inclusione, e attività nei quartieri attraverso progetti come QPride.

La grande parata è prevista per sabato 27 giugno: il concentramento è fissato alle 15:30 in via Vittor Pisani, vicino alla Stazione Centrale, e la partenza alle 16:00. Il corteo attraverserà via della Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, corso Sempione e arriverà all’Arco della Pace, dove si terrà il concerto finale con interventi delle associazioni e performance di artisti che salgono sul palco a titolo gratuito in sostegno dei valori del Pride.

Tra le novità organizzative c’è una forte attenzione alla sostenibilità con l’iniziativa EcoPride, che promuove soluzioni a basso impatto ambientale per carri e mezzi, prevedendo contributi per progetti di riforestazione urbana e il premio “Green To Queer” per l’allestimento più virtuoso.

Tumulto Pride a Verona: percorso, motivazioni e critiche

Nella stessa giornata del 27 giugno, a Verona si svolgerà il Tumulto Pride un corteo definito dagli organizzatori come intersezionale, antifascista e autofinanziato. Il percorso partirà da Piazza Bra alle 17 e si concluderà in Piazza Vittorio Veneto dopo circa tre chilometri, con l’obiettivo dichiarato di mettere insieme rivendicazioni LGBTQIA+ e temi sociali come il diritto all’abitare e l’opposizione al razzismo.

Tuttavia l’evento ha suscitato dure critiche da parte di esponenti conservatori e di alcuni circoli tradizionalisti che hanno denunciato una presunta deriva e chiesto il rispetto delle norme a tutela del pudore e dei minori. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere: critiche all’agenda del corteo hanno sollevato un acceso dibattito pubblico sul ruolo politico delle manifestazioni e sul confine tra attivismo sociale e dimensione identitaria.

Dal lato delle opposizioni e dei partecipanti, la risposta è stata netta: gli organizzatori difendono il carattere politico dell’iniziativa, sostenendo che la liberazione dei corpi non può essere svincolata dalle lotte contro ogni forma di oppressione. Per i promotori il corteo rappresenta una continuità con pratiche di lotta territoriale e un momento di visibilità per soggetti spesso marginalizzati.