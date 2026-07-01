Avanzamento case di comunità: quasi 800 strutture aperte e obiettivo 1.038 in vista

La campagna per rafforzare la rete sanitaria territoriale ha raggiunto un punto significativo: sono circa 800 le case di comunità inaugurate fino ad oggi. A fare il punto è stato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nell’ambito di un forum pubblico, ricordando che «piano piano ci si avvicina alla operatività delle 1.038 case di comunità». Nel contesto delle dichiarazioni sono state richiamate anche altre tappe del piano sanitario nazionale, a conferma degli investimenti in infrastrutture e posti letto.

Parallelamente, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha evidenziato come questo sviluppo rappresenti una trasformazione della pratica assistenziale: la medicina territoriale non è più un obiettivo astratto ma una strategia concreta per il presidio della salute sul territorio. Le parole del ministro sono arrivate a margine di un convegno tenuto al Senato giornata che coincide con la scadenza prevista per l’entrata in funzione delle nuove strutture finanziate dal Pnrr.

Stato dell’implementazione e target numerici

Le cifre comunicare dall’esecutivo delineano un avanzamento misurabile: circa 800 case di comunità sono state inaugurate, un traguardo che avvicina l’amministrazione all’obiettivo complessivo di 1.038 strutture operative. Foti ha espresso soddisfazione segnando come sia possibile raggiungere obiettivi collegati quali gli ospedali di comunità l’«ospedale sicuro» e la dotazione di letti di terapia intensiva e subintensiva. Questa serie di risultati è stata citata per mostrare il percorso di rafforzamento sia degli ospedali sia dei servizi sul territorio.

Numeri e coerenza con il Pnrr

Il riferimento alla scadenza del Pnrr per l’entrata in funzione delle strutture sottolinea la dimensione programmatica dell’intervento: le inaugurazioni non sono isolate, ma parte di un piano che prevede tappe e target misurabili. L’implementazione delle case di comunità è vista come elemento centrale per completare la rete di assistenza territoriale prevista dal piano nazionale.

Il modello organizzativo proposto per le case di comunità

Secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, le case di comunità devono andare oltre la sola presenza del medico di medicina generale: è necessario immaginare team multispecialistici composti da mediciinfermierioperatori socio-sanitari e altri specialisti. Questa composizione è pensata per rispondere in maniera più completa alle esigenze di assistenza, con l’obiettivo di ridurre la pressione sui pronto soccorso e garantire una presa in carico continuativa dei pazienti cronici, fragili e anziani.

Il modello prospettato da Schillaci è descritto come un cambiamento di passo per la sanità italiana: le case di comunità dovrebbero fungere da nodi territoriali capaci di intervenire precocemente, gestire le cronicità e favorire l’inclusione di utenti con bisogni complessi. In questo senso la rete territoriale si configura come complemento necessario agli ospedali, con procedure e competenze integrate.

Impatto sui servizi sanitari

L’integrazione di professionalità diverse nelle case di comunità mira a ottenere due risultati concreti: alleggerire l’afflusso ai pronto soccorso e garantire un percorso di cura continuativo per categorie vulnerabili. Questo approccio dovrebbe anche migliorare la gestione delle risorse e favorire una presa in carico più efficace sul lungo periodo, in linea con gli obiettivi di modernizzazione dichiarati dai ministri.

Nel complesso, l’avanzamento verso le 1.038 case di comunità e l’adozione di team multispecialistici rappresentano elementi chiave nella trasformazione della sanità territoriale. I ministeri coinvolti continuano a monitorare l’implementazione per assicurare che gli obiettivi del piano vengano rispettati e che la nuova organizzazione del servizio sanitario risponda alle esigenze reali dei cittadini.