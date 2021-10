L’estratto di stevia è un prodotto naturale ricco di benefici e di proprietà interessanti. Chiaramente è bene non esagerare nel suo utilizzo dal momento che l’assunzione di quantità eccessivo causa delle controindicazioni importanti.

Benefici dell’estratto di stevia

L’estratto di stevia è ricco di benefici per le persone, infatti si tratta di un dolcificante ideale per chi ha problemi di glicemia alta.

Questo prodotto è dunque ottimo per dolcificare senza incrementare il livello di glicemia. Inoltre la stevia è anche ideale per tutti coloro che sono a dieta in quanto non possiede molte calorie e ne basta una quantità piccola per dolcificare.

Consumare stevia è ideale quindi per chi soffre di diabete e anche per le persone in sovrappeso che desiderano tornare al loro peso forma. Gli estratti di stevia sono utilizzati anche per migliorare la salute e l’aspetto della pelle.

Questo prodotto infatti è utile per combattere acne, rughe e in generale inestetismi cutanei.

Proprietà dell’estratto di stevia

La stevia è un prodotto dolcificante che possiede delle importanti proprietà lassative, diuretiche, ipotensive ed ipoglicemizzanti. Si tratta di un rimedio ricco di principi attivi molto interessanti come la rebaudioside A, rebaudioside C, dulcoside A e stevioside.

Si comprende quindi che i motivi per utilizzare l’estratto di stevia sono davvero numerosi.

Chiaramente è necessario evitare di esagerare nelle quantità perché eccedere nelle quantità causa dei problemi.

Controindicazioni dell’estratto di stevia

L’estratto di stevia è un prodotto sicuro e privo di tossicità, esso può quindi essere utilizzato senza problemi. Chiaramente le persone che soffrono di allergia devono evitarne il consumo.

Suggeriamo comunque di non esagerare mai con le quantità perchè un dosaggio che supera i 4 milligrammi per kg di peso corporeo puù causare dei problemi.

Abusare della stevia provoca problmei di pressione troppo bassa, ipoglicemi a e anche diarrea.

In passato si riteneva che gli estratti di stevia potessero causare il cancro, ma poi gli studi ne hanno accertato la sicurezza alimentare.