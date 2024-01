Lo zabaione made in Usa è una bevanda molto golosa associata al periodo di Natale. Questa bevanda tipica americana, a differenza del nostro zabaione, ha anche delle controindicazioni oltre che benefici.

Benefici e controindicazioni dello zabaione americano

Una delle bevande americane più gettonate e amate nel periodo natalizio è certamente lo zabaione o anche eggnog. Non è paragonabile al nostro classico zabaione ma presenta comunque dei benefici. In primis lo zabaione americano segue una ricetta particolarmente ricca e cremosa che prevede oltre alle uova, lo zucchero e un po’ di liquore, l’aggiunta di latte, panna e spezie come vaniglia, cannella e noce moscata. Inoltre alla ricetta classica può essere aggiunta con una spruzzata di rum, whisky o brandy. Molto diverso insomma dal nostro tipico zabaione per metterci sù e avere più energia.

Quali sono allora i benefici del bere lo zabaione americano? I benefici nutrizionali derivano principalmente dal latte e dalla panna, ingredienti che contengono proteine ​​e vitamine essenziali tra cui calcio e vitamine A, D, E e K. L’alto contenuto di grassi, inoltre, aiuta il corpo ad assorbire questi nutrienti essenziali, mentre i latticini aggiungono proteine, così come le uova, che forniscono vitamine del gruppo B e colina, un nutriente che supporta la salute del cervello.

Secondo la ricetta americana, lo zabaione contiene anche alcune spezie ricche di antiossidanti, come cannella e noce moscata. Con queste spezie, infatti, si aggiungono alcuni benefici antinfiammatori per l’organismo.

Lo zabaione americano è dunque molto gustoso e amato dagli americani ma innegabilmente presenta anche delle controindicazioni. Essendo una bevanda ad alto contenuto di zuccheri ha elevate quantità di grassi provenienti da panna, latte e zucchero. Per questo non è una delle bevande più consigliate dagli esperti della nutrizione, insomma.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) gli zuccheri liberi non dovrebbero essere più del 10% del nostro apporto energetico giornaliero. Per un adulto attivo nella media, il 10% significa non più di 12 cucchiaini di zucchero al giorno. Il consiglio dell’OMS è comunque di ridurre ancora gli zuccheri liberi al 5% dell’apporto energetico totale.

Tipico delle feste natalizie, amatissimo in America e Inghilterra, lo zabaione made in Usa piace a tutti. Gli ingredienti base sono molto simili alla tradizionale crema allo zabaione, con l’aggiunta di latte, panna e spezie come noce moscata e cannella. Inventato a Londra nel Settecento, lo zabaione americano è ben presto diventato popolare oltreoceano, in Canada e negli Stati Uniti, come si vede dai riferimenti presenti in molti film e cartoni animati natalizi.

L’Eggnog e zabaione italiano sono entrambi dolci a base di uova, ma differiscono per ingredienti e origine. L’eggnog, tipico del Nord America, contiene latte, panna, zucchero, uova e spesso alcol. Lo zabaione italiano, invece, è una crema fatta con tuorli d’uovo, zucchero e vino Marsala. Gli americani durante il periodo natalizio bevono tradizionalmente il loro zabaione, come una bevanda cremosa molto saporita e che si concilia bene con il Natale.