Il lime è un agrume ricco di benefici per la salute dell’organismo e per questo il suo consumo è davvero in grado di migliorare la salute delle persone. Chiaramente è fondamentale non esagerare nel suo consumo per eivtare di avere delle controindicazioni.

I valori nutrizionali del lime

I valori nutrizionali del lime dimostrano che questo agrume è davvero ottimo per la salute. In particolare, 100 grammi di lime apportano 14 kcal, 90 grammi di acqua, 8 grammi di carboidrati e 0,5 grammi di fibra e 0,5 grammi di proteine.

Benefici del lime

Le proprietà dei lime sono davvero numerose, infatti questo prodotto risulta essere un vero toccasana per la salute dell’organismo.

L’agrume contiene grandi quantità di vitamine e di sali minerali, per questo aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi e facilita il processo di digestione.

Il succo di lime è anche utile contro gli attacchi di asma, contro l’artrite e contro il mal di gola in quanto vanta delle proprietà antinfiammatorie molto importanti.

Il lime è utile anche per abbassare il livello di colesterolo e di trigliceridi nel sangue.

Questo prodotto è capace poi di inibire la formazione di calcoli renali in quanto contiene acido citrico che gli regala questa proprietà.

Sono poi da ricordare le proprietà cosmetiche del lime che risulta capace di proteggere la pelle e di rallentarne l’invecchiamento. Il lime infatti può essere utilizzato per realizzare un gran numero di maschere di bellezza capaci anche di contrastare le macchie cutanee.

Controindicazioni del lime

Il lime è un frutto ricco di proprietà benefiche, ma chiaramente è fondamentale non esagerare nel suo consumo per evitare controindicazioni.

Questo agrume infatti, se consumato in grandi quantità, tende a deteriorare lo smalto dei denti e anche a provocare dei danni allo stomaco per via della sua acidità. Il lime è anche ricco di potassio, per cui tutti coloro che soffrono di problemi renali dovrebbero evitarne l’eccesso.