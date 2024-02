Da tempi antichissimi l’olio d’oliva era già conosciuto per le sue numerose proprietà terapeutiche e, in particolare, per la cura della pelle. Ecco, di seguito, i benefici per le rughe profonde.

I benefici dell’olio di oliva per le rughe profonde

Negli anni sempre più persone si sono avvicinate all’uso dell’olio di oliva, tipico delle nostre tavole, per le sue proprietà terapeutiche e curanti in particolare sulla pelle del viso. In primis, infatti, l’olio di oliva è un ottimo riparatore per le rughe e per altri inestetismi.

Quest’olio tipico mediterraneo contiene, infatti, sostanze con proprietà antiossidanti che promuovono l’idratazione della pelle e la rigenerazione delle cellule, prevenendo e curando la formazione delle rughe. Nell’antichità veniva usato per ungere il corpo e i capelli approfittando delle sue naturali capacità lenitive ed emollienti.

L’olio di oliva sulla pelle del viso è perfetto per garantire una corretta idratazione e per prevenire i segni dell’invecchiamento. I suoi benefici derivano dagli antiossidanti e dalle innumerevoli vitamine in esso contenute. L’invecchiamento precoce può verificarsi quando la pelle non produce abbastanza squalene, molecola grassa contenuta nelle olive, in grado di mantenere l’idratazione dell’epidermide a livelli ottimali.

Lo squalene è anche un potente antiossidante con proprietà anti-età capace di rallentare il danno ossidativo causato alla pelle del viso dall’inevitabile trascorrere del tempo. Questa molecola è uno dei motivi per cui è importante usare l’olio di oliva sul viso contro le rughe anche più profonde.

L’olio di oliva sul viso, applicato con regolarità, riduce il deterioramento ossidativo e rallenta il processo naturale di invecchiamento. L’olio di oliva favorisce, inoltre, la rigenerazione cellulare donando alla pelle del viso un aspetto rilassato e mantenendone la naturale elasticità.

Il trattamento più utilizzato è anche quello più semplice: ti basterà mettere qualche goccia di olio di oliva su un dischetto di cotone e passarlo sul viso, deterso e asciutto. Le proprietà antiossidanti e leviganti dei polifenoli e degli acidi oleici arriveranno dritte alla pelle, rallentandone il normale invecchiamento e la comparsa delle prime rughe.

Olio di oliva per rughe profonde: consigli

Anche se non tutti ne sono a conoscenza è importante saperlo soprattutto per le over 30: l’olio extravergine d’oliva è utilissimo per eliminare i segni delle prime rughe del viso, soprattutto quelle del contorno occhi! Ma come mai? Ecco perché:

I grassi monoinsaturi possiedono un alto potere rassodante;

Gli antiossidanti combattono i radicali liberi, attenuando piccole rughe e il colore bluastro delle occhiaie;

Il magnesio, il ferro e le vitamine (A,D ed E) rinforzano le palpebre.

Tutte queste caratteristiche detergono la pelle del tuo contorno occhi, la rendono elastica, suda, distesa e tonica e ancora di più se si tratta di un olio d’oliva di qualità. Ecco un’altra ricetta da provare a base di olio d’oliva.

Aggiungi altri due ingredienti: yogurt greco e il miele. La loro combinazione con l’olio evo faciliterà ancora di più l’attenuamento delle rughe. Basta solo che misceli tutto insieme, stendi sul contorno occhi e lasci in posa per circa venti minuti. Poi risciacqua con acqua tiepida.