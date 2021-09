Olio essenziale di citronella: quali sono i benefici e le proprietà

L’olio essenziale di citronella è un prodotto ricco di benefici e di proprietà, per questo motivo i suoi utilizzi sono davvero numerosi. Scopriamo insieme quali sono i motivi principali per utilizzarlo.

Olio essenziale di citronella come antizanzare

Questo olio essenziale è un ottimo antizanzare naturale e per questo suggeriamo di utilizzarlo per evitare che i fastidiosi insetti vi pungano.

Per utilizzarlo vi basterà semplicemente metterne qualche goccia in un batuffolo di cotone strofinarlo sulla pelle allo scopo di tenere lontano le zanzare.

La citronella risulta poi in grado anche di tenere lontano le tarme, per questo suggeriamo di metterne un po’ in un batuffolo di cotone e di riporlo all’interno degli armadi.

Olio essenziale di citronella per la salute

L’olio essenziale di citronella è un prodotto in grado di migliorare lo stato di salute di chi lo utilizza.

Questo infatti è un ottimo antivirale e risulta quindi essere uno straordinario rimedio contro virus influenzali e parainfluenzali. In caso di febbre e di tosse quindi questo prodotto è davvero benefico.

Questo prodotto è utile per rilassare la muscolatura e quindi è indicato anche contro spasmi e crampi. Risulta anche in grado di migliorare la situazione in caso di colite diarroica.

L’olio essenziale di citronella esplica anche delle attività stimolanti nei confronti del sistema nervoso.

Esso quindi è capace di migliorare l’umore generando uno stato di calma e di rilassamento.

Olio essenziale di citronella come deodorante

Come tutti gli oli essenziali, anche l’olio essenziale di citronella vanta uno straordinario potere deodorante. Il prodotto infatti è in grado di svolgere un’azione antisettica sui batteri andando ad eliminare in particolare quelli che causano i cattivi odori.

Consigliamo quindi di utilizzare questo olio diluendolo in acqua per realizzare un pediluvio in grado di contrastare il problema del cattivo odore dei piedi.

Potete anche unire qualche goccia di questo olio nello shampoo per purificare il cuoio capelluto.