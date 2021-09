Come sbiancare i denti: i rimedi naturali

Ciascuno di noi desidera avere sempre un sorriso smagliante e bianchissimo, anche se purtroppo i denti nel tempo, per diversi motivi, tendono a macchiarsi e a non essere perfettamente brillanti. Ecco quindi alcuni rimedi naturali efficaci per sbiancare i denti.

Come sbiancare i denti con l’acqua

Il primo rimedio naturale per sbiancare i denti è l’acqua. Il liquido, infatti, aiuta a prevenire le macchie alla dentatura se si effettuano degli sciacqui di 30 secondi subito dopo i pasti.

Come sbiancare i denti con il succo di limone

Un ottimo rimedio per sbiancare i denti è il succo di limone, che aiuta a rimuovere gli aloni gialli dovuti al fumo o al caffè.

Il succo di limone ha infatti un potente effetto sbiancante, ma non bisogna utilizzarlo molto spesso, perché è un acido che a lungo andare corrode lo smalto dei denti. La soluzione per avere denti più bianchi prevede di mischiare un cucchiaio di bicarbonato e un bicchierino di succo di limone, che andrà poi strofinata con lo spazzolino sulla dentatura almeno una volta al mese. In alternativa, si può strofinare direttamente sui denti una fetta di limone.

Come sbiancare i denti con bicarbonato e sale

Per sbiancare i denti in modo naturale si può ricorrere anche al sale da cucina e al bicarbonato. Mischiando mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio e mezzo di sale comune, si ottiene un detergente da spalmare sui denti con lo spazzolino bagnato d’acqua, come se fosse un normale dentifricio. Anche in questo caso, attenzione a non utilizzare la soluzione più di una volta a settimana, perchè potrebbe danneggiare lo smalto.

Come sbiancare i denti con salvia

La salvia è un ottimo rimedio per sbiancare i denti in maniera naturale. Basta strofinarne una o due foglie fresche per avere un sorriso smagliante e bianco.

Come sbiancare i denti con frutta e verdura

È possibile sbiancare i denti anche facendo attenzione a ciò che si mangia e scegliendo quindi gli alimenti giusti. Mele, pere, sedano, fragole e carote, ad esempio, non solo fanno bene all’organismo e alla nostra salute, ma aiutano anche ad avere denti più bianchi. Strofinare ogni giorno una fragola sui denti, ad esempio, aiuta a rimuovere tutte le macchie. Allo stesso modo, strofinare la parte interna della scorza di un’arancia aiuta ad avere denti più bianchi.