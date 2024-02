L’ultimo trend del momento per trarne tanti benefici è bere un cucchiaio di olio di oliva al mattino, preferibilmente a digiuno. Ecco tutti i benefici di quest’abitudine amata dalle star americane.

Bere un cucchiaio di olio d’oliva al mattino è il trend del momento

Il trend del momento, amato dalle star americane, è svegliarsi e al mattino, a digiuno, bere un cucchiaio di olio di oliva. Bere l’alimento tipico della dieta mediterranea ha preziosi vantaggi, ecco perché non dovresti farne a meno di quest’abitudine. E’ ormai noto che l’olio evo di oliva sia considerato un elisir di lunga vita, ricchissimo di antiossidanti e di vitamine, un grasso buono essenziale nella dieta come condimento.

Partiamo dalle proprietà dell’olio di oliva: è un grasso monoinsaturo formato da trigliceridi, dove gli acidi grassi più presenti (62%) sono l’acido oleico, l’acido linoleico, l’acido palmitico e l’acido stearico. È inoltre ricco di antiossidanti e polifenoli, vitamina E, fitosteroli e squalene, insieme alla provitamina A. Le sue proprietà lo rendono un alimento fondamentale per la salute sin dall’infanzia, durante la quale contribuisce alla formazione delle ossa e alla mielinizzazione del cervello.

Supporta inoltre il sistema immunitario ed è un potente anti-invecchiamento. Inoltre alcuni studi hanno associato un elevato consumo di evo alla prevenzione per i tumori. Ma fa bene quindi bere l’olio extra vergine d’oliva al mattino?

Assolutamente sì. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, il consumo giornaliero di 2 cucchiai di olio d’oliva è associato alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, polmonari e neurodegenerative, e persino della mortalità, come sostituto di burro e margarina, con l’olio d’oliva.

In conclusione, bere un cucchiaio di olio di oliva al mattino, a digiuno, avrebbe gli stessi vantaggi di bere acqua tiepida e limone. Oltre a tutti i benefici dati da un consumo generico ai pasti dell’olio evo, berne uno o due cucchiai di mattina a stomaco vuoto ha dei benefici specifici:

Protegge lo stomaco;

migliora la digestione;

riduce problemi come la gastrite e il reflusso gastroesofageo;

migliora il transito intestinale;

regola il microbiota;

depura il fegato;

è antiossidante;

aiuta ad assorbire vitamine e minerali.

Bere un cucchiaio di olio d’oliva al mattino: benefici

La tendenza del momento ossia bere al mattino un cucchiaio di olio di oliva a digiuno apporterebbe secondo uno studio ancora più vantaggi rispetto ad utilizzare l’olio evo come condimento. Ne abbiamo visto i benefici specifici del bere un cucchiaio di olio al mattino, ma qual è il rituale da seguire?

Per ottenere tutti i benefici dall’olio di oliva bevuto al mattino bisogna assumerlo a stomaco vuoto appena svegli e attendere mezz’ora prima di fare colazione. I risultati benefici sulla salute e anche sulla pelle si vedranno se questa viene presa come abitudine costante.

Un’alternativa al bere solo olio extravergine è unirlo con il limone. Basta aggiungere al nostro cucchiaio di olio qualche goccia di limone spremuto. Il limone contribuisce a favorire la digestione, stimolando la produzione di succhi gastrici, migliora il transito intestinale e l’idratazione.