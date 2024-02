Thomas Ceccon nuotatore italiano, 23 anni, ha saltato i Mondiali di Doha 2024 a causa di un infortunio alla mano. Ecco cosa ha rivelato l’atleta della sua dieta.

Qual è la dieta di Thomas Ceccon?

Thomas Ceccon 23 anni, nuovo fenomeno del nuoto azzurro e internazionale è stato un grande assente ai campionati di nuoto di febbraio 2024 a Doha. L’atleta è stato unico campione oro in vasca (nei 50 dorso) nell’edizione dei Mondiali dell’estate scorsa Fukuoka, e primatista mondiale nei 100 dorso (Budapest 2022). A causa di un infortunio alla mano Thomas non ha potuto allenarsi adeguatamente e dunque non è arrivato a Doha. Ma la sua è una carriera ricca di riconoscimenti, più volte definito “il nuotatore eclettico”, Thomas è specializzato nel dorso e nei misti ed è entrato ufficialmente nella storia dei grandi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Per un campione del nuoto, come i suoi colleghi, è molto importante l’allenamento ma non è tutto, se alla base non c’è una buona dieta. In base al periodo dell’anno e agli appuntamenti in agenda cambia la sua alimentazione. In ogni caso, però, nella dieta di Ceccon le proteine animali sono fondamentali per la costruzione di un fisico adeguato e pronto a gareggiare.

Arrivare agli appuntamenti al 100% è fondamentale. Una dieta equilibrata come quella che segue Thomas Ceccon garantisce tutti i nutrienti necessari per funzionare al meglio. Di norma, “non seguo una dieta fissa, ma ho una figura nel mio team che mi consiglia”, dice il nuotatore azzurro. Prima invece era meno attento all’alimentazione e mangiava senza pensarci troppo, ora invece la sua dieta è corretta ed equilibrata e incide sullo sviluppo del corpo e aiuta a prevenire gli infortuni muscolari nel nuoto.

Per Ceccon è importante trovare un equilibrio tra gli allenamenti, le gare e gli altri aspetti della vita, come la famiglia, gli amici, la fidanzata. È importante prendersi cura di sé stessi e del proprio benessere mentale, “oltre che fisico, per evitare di bruciarsi alla svelta”.

Thomas Ceccon e la dieta del nuotatore azzurro

Thomas Ceccon nuotatore della Nazionale azzurra, 23 anni di un paesino vicino Vicenza, ai Mondiali di Fukuoka, è il campione azzurro che ha centrato un oro mai visto per l’Italia nei 50 farfalla lo scorso anno. In Giappone, nell’estate 2021, ha vinto un argento nella 4×100 sl e un bronzo nella 4×100 misti. In seguito, sono arrivate altre vittorie pregiate: su tutte, quella nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest 2022, con tanto di record mondiale in 51”60.

Ceccon vive lo sport in primis come divertimento ed è questo lo spirito che si porta in ogni gara, “Ho ancora 10 anni di nuoto davanti a me: il mio obiettivo è migliorare ogni volta. Mi diverto a gareggiare e ad allenarmi”, racconta Thomas. E non solo. Da qualche anno ha cambiato dieta puntando sull’equilibrio e la consapevolezza e questo si è visto anche nel cambiamento del suo fisico, molto più muscoloso e forte.

Piccoli accorgimenti che alla lunga danno risultati, Thomas cerca di mangiare nella maniera più sana possibile. Un esempio? La sua colazione prima era basata su latte e biscotti, ma così ha scoperto che si allunga la digestione. “Serviva qualcosa che andava subito in circolo”, dice. Ecco perché ha iniziato a mangiare un toast alla mattina.