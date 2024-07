Bevande per sgonfiare e drenare: quale scegliere

Seguire e iniziare un programma detox permette di mantenere il fisico in salute e un addome meno gonfio. Per farlo, insieme agli alimenti adeguati che hanno queste proprietà, si consiglia di assumere delle bevande che possono sgonfiare e depurare. Vediamo quali sono.

Bevande per sgonfiare e depurare

Il programma detox è un percorso importante e fondamentale da poter fare in estate anche perché aiuta a detossinare e liberare l’organismo dalle scorie accumulate durante l’anno. Per poterlo fare non bastano soltanto gli alimenti che hanno proprietà mirati a tale scopo, ma anche bevande utili a sgonfiare e drenare.

Integrare l’alimentazione con alcune bevande o frullati sicuramente aiuta permettendo così di trovare, in breve tempo, la forma fisica e può fare sicuramente la differenza. L’addome può essere appesantito o gonfio per via della ritenzione idrica, ma anche a causa di un’alimentazione non adeguata e povera di determinati nutrienti.

Seguire un regime detox, ma anche adottare delle strategie, tramite il consumo di bevande, può sicuramente aiutare a drenare e sgonfiare al tempo stesso per un addome meno gonfio e maggiormente piatto. In questo modo si ottiene non solo una salute migliore, ma anche un corpo più snello e ben definito.

Assumere delle bevande o infusi che abbiano proprietà diuretiche, quindi utili a stimolare la diuresi, permette di espellere i reni in eccesso, ma anche al tepo stesso migliorare la salute in generale.

Bevande per sgonfiare e drenare: caratteristiche

Nel momento in cui bisogna drenare e sgonfiare il fisico dalle scorie accumulate, è fondamentale scegliere delle bevande che siano adatte. Sono dei prodotti a base naturale che non solo sostengono la forma fisica tramite una corretta idratazione, ma sono anche in grado di ridurre il gonfiore grazie a una pulizia che parte dall’interno dell’organismo.

L’acqua è fondamentale in ogni percorso dietetico dal momento che favorisce il drenaggio dei liquidi e non è un caso che nelle diete dimagranti bisogna bere fino a un massimo di 2 litri. Una bevanda del genere permette di eliminare le tossine, drenare ma anche fornire il giusto senso di sazietà. Infatti, bere un bicchiere d’acqua prima dei pasti aiuta a non sentire troppo lo stimolo della fame.

Tra le varie bevande da consumare in un regime detox non bisogna dimenticare gli infusi o tisane a base di erbe quali il tarassaco o l’ortica che sono in grado di favorire la corretta diuresi. Il tarassaco in particolare aiuta a detossinare l’organismo. Inoltre si possono preparare facilmente a casa: basta prendere un paio di queste erbe per poi lasciarle in infusione.

L’acqua detox, quindi l’acqua di cocco, ma anche a base di frutta come i lamponi, permette di drenare. Un altro elemento che non può mancare in nessuna dieta è sicuramente il tè verde considerato un potente diuretico, ma anche utile da aggiungere in un programma alimentare dimagrante.

Bevande per sgonfiare e drenare: rimedio naturale

