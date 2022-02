Le migliori bevande che depurano il fegato in maniera naturale

Alcune bevande sono fondamentali per la salute e il benessere non solo del nostro organismo, ma anche del fegato, dato che aiutano a depurare il corpo in maniera naturale. Scopriamo quindi quali sono le bevande depurative.

Bevande che depurano il fegato: camomilla

La camomilla è un’ottima bevanda per depurare il fegato perché contiene molti antiossidanti. Inoltre, la camomilla esercita un’azione blandamente sedativa che concilia il sonno e aiuta a calmare il sistema nervoso.

Per prepararla, basta far bollire un pentolino d’acqua e mettervi in infusione dieci grammi di fiori di camomilla. La bevanda va bevuta per almeno due settimane alla sera prima di andare a letto.

Bevande che depurano il fegato: zenzero e limone

Tra le bevande che aiutano a depurare il fegato non può mancare quella a base di zenzero e limone, due ottimi ingredienti che aiutano anche a dimagrire. Lo zenzero, infatti, è un antinfiammatorio naturale che accelera il metabolismo, mentre invece il limone aiuta a depurare il fegato naturalmente e a stimolare le difese immunitarie.

Per preparare la bevanda a base di zenzero e limone, basta far bollire in un pentolino d’acqua un pezzetto di radice di zenzero.

Una volta spento il fuoco, bisogna aggiungere il succo di mezzo limone, girare bene e bere la sera prima di andare a letto almeno tre volte a settimana.

Bevande che depurano il fegato: limone e acqua tiepida

Un’altra bevanda che aiuta a depurare il fegato è quella a base di acqua tiepida e limone, da bere sia al mattino appena svegli che la sera prima di andare a letto. Per prepararla, basta scaldare un pentolino d’acqua e aggiungere poi il succo di un limone.

Mescolate bene e avrete un’ottima bevanda depurativa pronta da bere.

Bevande che depurano il fegato: tè alla menta

Infine, tra le bevande che depurano il fegato rientra anche il tè alla menta, ottimo anche per stimolare la digestione. Per preparare questa bevanda, basta far bollire 250 millilitri d’acqua e mettervi in infusione venti foglie di menta. Lasciate raffreddare il tutto, filtrate e poi bevete la sera prima di andare a letto.