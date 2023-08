Miranda Kerr svela la sua beauty routine per una pelle luminosa e pulita 

La supermodella Miranda Kerr, 40 anni, è considerata una tra gli ex angeli di Victoria’s Secret più apprezzati. L’ex moglie di Orlando Bloom è in perfetta forma anche dopo tre gravidanze. Ecco svelata la sua beauty routine per una pelle luminosa e pulita.

Miranda Kerr, 40 anni, è madre di tre figli oltre ad essere una top model australiana di lunga data nonché fondatrice e CEO del marchio Kora Organics. Nel 2007 ha iniziato una relazione con l’attore britannico Orlando Bloom, da cui ha avuto un figlio. I due si sono sposati e poi separati dopo soli tre anni.

Miranda è una vera e propria icona di bellezza e un’ispirazione per molti per la sua bellezza indiscussa. Nel 2012, la rivista Forbes la nomina “7a modella più pagata al mondo” con un guadagno di 4 milioni di dollari. Anche oggi a 40 anni compiuti da poco, la Kerr è sempre in perfetta forma e ha parlato anche di invecchiamento. La supermodella ha detto di sentirsi benissimo con il tempo che passa.

Per la sua skincare routine la modella si affida completamente alla sua linea di bellezza, Kora Organics. La sua routine mattutina, ha spiegato la top model, inizia con il suo detergente schiumogeno Glow alla curcuma. Poi passa alla maschera illuminante ed esfoliante alla curcuma come uno scrub. Segue la Minty Mineral Hydration Mist prima di applicare il siero Noni Glow Vitamin C.

Per completare: un olio per il viso per mantenere la mia pelle idratata tutto il giorno, dice la supermodella. La fondatrice del marchio di bellezza ama infatti tutti questi prodotti che le fanno sentire la sua cute e il suo spirito nutriti e sollevati dallo stress quotidiano.

“In qualità di Certified Health Coach, sono affascinata dagli effetti che le piante energetiche possono avere sul corpo. E come australiana, adoro una tazza di tè”, ha confessato la Kerr. È dimostrato che la melissa aiuti a calmare il sistema nervoso e per questo la beve più volte al giorno.

Nella sua routine quotidiana non mancano mai gli oli essenziali. Durante i suoi viaggi, ama mangiare le alghe Gimme Organic Rosate e poi non dimentica mai una banana. Il potassio aiuta a ridurre lo stress e l’ansia.

Non trascura mai la Vitamina C, che “aiuta a mantenere sano il mio sistema immunitario”.

In passato Miranda Kerr ha confessato che anche il suo attuale marito, Evan Spiegel, CEO di Snapchat, usa i suoi prodotti sotto la doccia, ogni mattina.

Ad esempio usa la maschera schiarente ed esfoliante alla curcuma come scrub ogni mattina e “usa l’olio per il viso Noni Glow e la crema idratante alla curcuma”, ha detto sua moglie Miranda.

La supermodella australiana Miranda Kerr, volto di numerosi marchi di lusso, e simbolo di bellezza naturale e autentica ha compiuto 40 anni da pochi mesi ma a lei il tempo che passa non spaventa, come ha rivelato.

Il suo obiettivo è dare alla pelle i nutrienti di cui ha bisogno in modo che possa essere vibrante e al meglio. “Fondamentalmente voglio essere una nonna con una pelle fantastica”, ha confessato la Kerr. Miranda ha realizzato la sua linea infusa di cristalli, per questo è conosciuta anche come la ragazza dei cristalli. Ne è circondata continuamente, in ogni momento della sua giornata. Come mai?

Tutto nasce quando Miranda era bambina e suo nonno stava traslocando in Australia. Lì si è imbattuta in tutti questi grandi cristalli di geode che erano presenti naturalmente nel terreno e li ha portati a casa da sua nonna. “Lei non era molto interessata a loro. Io, invece, li ho amati e da allora ne sono affascinata”, ha detto Miranda.

Tra i suoi preferiti c’è il quarzo rosa. Cristallo morbido, di colore rosa, si ritiene abbia un’energia molto rilassante per promuovere l’amore e l’accettazione di noi stessi e degli altri. Nutre anche il chakra del cuore ed è molto nutriente. Miranda tiene dozzine di cristalli di quarzo rosa nella sua casa.