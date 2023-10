Cos’è il trauma dumping e perchè ne parlano tutti?

Avete mai sentito parlare di trauma dumping? Ormai per “fenomeno” c’è un termine inglese a descriverlo. Scopriamo cos’è questo tipo di trauma, come si manifesta e perché ne parlano tutti.

Cos’è il trauma dumping e perché ne parlano tutti?

Il trauma dumping: ne avete mai sentito parlare? Ecco, chiariamo di cosa si tratta. Per trauma dumping si intende una condizione in cui si sfogano i propri sentimenti negativi sugli altri. E, soprattutto, sulle persone che si hanno intorno. Questo accade solitamente quando finisce una relazione o quando accade qualcosa di traumatico da gestire.

Il trauma dumping è la tipica situazione del monologo in cui c’è uno dei soggetti che parla e accentra l’attenzione su di sé, raccontando tutti i suoi guai costantemente. Questo tipo di trauma è molto frequente solo che non tutti sanno dargli un nome.

E’ tipico della persona che parla per ore, racconta solo sentimenti negativi, parla dei suoi problemi, ma non vuole mai ascoltare gli altri. Ciò causa nel rapporto uno sbilanciamento tanto da far nascere delle crepe difficili da rimarginare.

Nonostante l’affetto, le persone non riescono a gestire continuamente i sentimenti negativi, allontanandosi. Lo scarico del trauma è nato negli ultimi anni, è tipico di chi fa monologhi sulla propria vita senza pensare minimamente agli altri, anche sui social. Ascolto ed empatia sono fondamentali nelle persone ma talvolta risultano difficili in queste condizioni.

Non chiedendo mai all’altro come si sente, il rapporto pian piano peggiora fino a spezzarsi; un rapporto costruito solo sullo sfogarsi senza minima empatia e ascolto dell’altra parte, non può mai durare. Ma qual è la causa del trauma dumping?

Per portare una persona a “praticare” il trauma dumping le cause sono molteplici, alle volte c’è bisogno di uno sfogo, o meglio trovare una persona con cui potersi sfogare. Per questo le persone vicine diventano una sorta di bersaglio. Ma non è semplice per tutti parlare ed esprimere le proprie emozioni o accadimenti, altri tengono tutto dentro.

Trauma dumping: cos’è e come affrontarlo?

Si parla sempre più di trauma dumping, una tendenza dei social network, in particolare di TikTok. In pratica è un numero crescente di persone che condividono con altri informazioni molto stressanti, anche se non richieste. Le persone esposte al trauma dumping si trovano di fronte a una serie di informazioni che non avrebbero voluto sentire nei momenti peggiori.

Sono costrette a confrontarsi con questioni che non hanno nulla a che fare con loro, ma che non possono semplicemente ignorare. Nella maggior parte dei casi, gli ascoltatori non hanno una strategia per affrontare adeguatamente le informazioni negative. L’abbondanza, in particolare, può portare a tensione e stress psicologico. Un metodo per porre rimedio al dumping da trauma è metterlo per iscritto, preferibilmente con un diario.

In questo modo si alleggerisce il proprio animo, ma non si grava su nessun altro. In generale chiunque soffre di un profondo disagio dovrebbe assolutamente rivolgersi al proprio medico e cercare uno psicoterapeuta.