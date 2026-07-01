Biologa nutrizionista: formazione, competenze e servizi per un’alimentazione consapevole

Ho iniziato la mia carriera con una laurea in farmacia e alcuni anni di attività in farmacia comunitaria, esperienza che mi ha formato nella relazione con il paziente e nella gestione dei prodotti sanitari. La curiosità per la nutrizione e il mondo dei nutraceutici mi ha spinta a completare una seconda laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana con indirizzo nutraceutica scegliendo un percorso che unisse conoscenze cliniche e competenze applicative.

Dopo l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei biologi ho progressivamente orientato la mia attività professionale verso la nutrizione clinica, frequentando corsi post laurea e percorsi specialistici per consolidare le metodiche di valutazione e gli approcci terapeutici. Ho lasciato la professione farmaceutica per dedicarmi esclusivamente all’attività di biologa nutrizionista affiancando anche attività di formazione e consulenza per aziende del settore.

Formazione universitaria e aggiornamento continuo

Il percorso accademico comprende una base scientifica solida in chimica, farmacologia e biologia applicata seguita da una specializzazione in nutrizione umana con un focus su nutraceutica. A questa formazione teorica ho aggiunto numerosi corsi professionalizzanti presso scuole di riferimento per la nutrizione, con l’obiettivo di integrare conoscenze sulla composizione degli alimenti, metabolismo e strategie nutrizionali in contesti sia fisiologici sia patologici. L’aggiornamento costante è parte integrante della mia pratica professionale: lavoro con materiali scientifici e utilizzo la formazione continua per implementare protocolli basati su evidenze.

Attività professionale e ambiti di intervento

Nel mio studio seguo pazienti adulti e bambini, offrendo valutazioni complete e piani alimentari personalizzati. La mia attività si articola in più fasi per garantire un percorso strutturato e misurabile: dalla raccolta della storia clinica alla valutazione antropometrica e alla stesura del piano nutrizionale. Lavoro anche con centri medici e farmacie, organizzando giornate informative e sessioni di aggiornamento per i professionisti della nutrizione su prodotti nutraceutici.

Valutazioni e strumenti diagnostici

Per costruire un piano efficace utilizzo diverse procedure: anamnesi approfondita, misurazioni antropometriche (peso, altezza, circonferenze), calcolo del indice di massa corporea e valutazione del rischio metabolico. Per studiare la composizione corporea impiego l’esame bioimpedenziometrico che fornisce dati su massa magra, massa grassa e idratazione. Questi elementi sono fondamentali per impostare strategie realistiche e sicure.

Tipologie di intervento nutrizionale

Redigo diete e programmi alimentari personalizzati in contesti diversi: condizioni fisiologiche come gravidanza e post-partum, stili alimentari specifici (dieta vegetariana e vegana), esigenze sportive, e situazioni patologiche quali intolleranze alimentari, steatosi epatica, insulino resistenza, diabete e disbiosi intestinale. Ogni piano tiene conto delle abitudini alimentari e propone consigli pratici per favorire una alimentazione sana e consapevole.

Relazione con il paziente e attività di educazione alimentare

Per me l’aspetto umano è centrale: la motivazione, l’accettazione di sé e il sostegno psicologico sono parte integrante dell’intervento nutrizionale. Durante le visite cerco di trasmettere grinta e fiducia, accompagnando i pazienti lungo tutto il percorso fino al raggiungimento degli obiettivi. Offro percorsi di educazione alimentare che mirano a trasformare abitudini in modo sostenibile, con strumenti pratici per la quotidianità e un approccio graduale che valorizza i risultati ottenuti.

Modalità di erogazione delle prestazioni

Le visite si svolgono sia in studio sia in modalità online, per garantire accessibilità e continuità del follow-up. Fornisco anche consulenze in farmacia e in centri medici partner, oltre a sessioni di formazione in webcall dedicate a professionisti (dietologi, nutrizionisti, dietisti) su temi legati ai prodotti nutraceutici e alle strategie nutrizionali basate sulle evidenze.

Tra le tecniche applicate ci sono la creazione di diete per la perdita di peso, piani per la gestione di intolleranze alimentari, programmi per sportivi e regimi specifici come la dieta chetogenica quando clinicamente indicata. Ogni intervento è personalizzato e supportato da monitoraggi periodici con visite di controllo e rivalutazioni antropometriche e della composizione corporea.

La soddisfazione del paziente rappresenta la misura del mio lavoro: i riscontri positivi e i progressi concreti sono la principale ricompensa. Continuo a integrare attività clinica, formazione e divulgazione per offrire un servizio aggiornato, pratico e centrato sulla persona.