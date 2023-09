La birra, una delle bevande più gettonate al mondo, fa bene anche all’intestino se assunta nelle giuste quantità. Ecco svelati 5 buoni motivi per cui è bene bere un boccale ogni giorno.

La birra fa bene all’intestino? 5 buoni motivi per bere un boccale ogni giorno

Bere birra fa bene e oltre che per il piacere di sorseggiare una bionda, ma anche una rossa o una scura, esistono diverse ragioni che hanno a che fare con la nostra salute per cui è possibile anzi consigliato bere birra, nelle giuste quantità.

Non solo il sorseggiare di questa antica bevanda dona momenti di piacere tra amici, ma ha anche tantissimi benefici che portano la nostra salute e il nostro corpo a vivere meglio. Il consumo moderato, accompagnato ad uno stile di vita molto sano, può dare i seguenti benefici al nostro stato fisico. Ecco tra i tanti, 5 buoni motivi per bere un boccale di birra ogni giorno!

Migliora la digestione

La birra può essere d’aiuto per migliorare la digestione. In particolare, la birra scura contiene circa 1gr di fibre solubili in ogni bicchiere da 300 ml, in grado di agevolare il transito intestinale e il processo digestivo.

Aumenta il colesterolo “buono”

Secondo i ricercatori dell’Università di Harvard, le bevande alcoliche possono ridurre il rischio di attacco cardiaco del 30% e incrementare i valori di colesterolo hdl (il c.d. colesterolo buono). Di conseguenza, alcolici come la birra potrebbero garantire benefici cardiovascolari.

Fonte di Vitamina B

Forse non ne eravate a conoscenza, ma la birra contiene vitamine. E’ considerata una fonte di vitamina del gruppo B, in particolare di vitamina B6 e di vitamina B9, che sono importanti per proteggere il nostro organismo dalle malattie cardiovascolari.

Alleato contro ansia e stress

La birra può essere d’aiuto per chi soffre di ansia e stress? Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Montreal, in Canada, bere 2 bicchieri di birra al giorno può rappresentare un antidoto utile per ridurre l’ansia e lo stress, soprattutto se legati alla propria situazione lavorativa.

Contiene antiossidanti

La birra contiene antiossidanti naturali, che hanno origine direttamente dall’orzo e dal luppolo. Le ricerche hanno dimostrato che il numero di antiossidanti nel sangue aumenta successivamente al consumo di birra, cosa che attesta come questi vengano assorbiti rapidamente, anche più velocemente rispetto a quelli degli alimenti solidi.