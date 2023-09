La dieta di Gigi D’Alessio: cosa mangia il noto cantautore napoletano?

Gigi D’Alessio cantautore, conduttore televisivo, produttore discografico napoletano conosciuto a livello internazionale da oltre vent’anni, si tiene in forma all’età di 56 anni. Ecco la sua dieta.

La dieta di Gigi D’Alessio: cosa mangia il cantautore napoletano?

Il cantautore e musicista napoletano Gigi D’Alessio, 56 anni, è diventato padre per la sesta volta con la nascita di Francesco avuto dalla sua nuova compagna Denise Esposito. Artista di successo a livello internazionale, ha venduto nella sua carriera oltre 26 milioni di dischi. Ma come si tiene in forma il cantautore di “Non dirgli mai”?

Gigi D’Alessio tra musica, tour, programmi tv e figli da seguire si tiene sempre attivo come quando aveva vent’anni e il suo aspetto, infatti, appare ancora come quando era ragazzo. L’aiuto viene anche dal suo stile di vita sano. A tavola, infatti, D’Alessio non ha preferenze e vizi, anzi mangia tutto. L’unico alimento che non mangia sono i ceci, per il resto è un buongustaio.

Ma da vero napoletano, il piatto preferito del cantautore e musicista non dovrebbe stupire. La pietanza preferita da Gigi D’Alessio – almeno quella della cucina napoletana – è il ragù. Quello che cuoce lento, per tante ore e che profuma di famiglia.

In un programma tv, Gigi D’Alessio ha spiegato quale fosse la sua dieta e il cantautore, dopo aver confessato il suo amore per i babà e le sfogliatelle, ha spiegato che preferisce una colazione leggera e un pranzo completo di primo piatto e un secondo.

Mai rinunciare al caffè! “Faccio colazione abbastanza light perché io sono uno molto metodico, quindi un caffè e poi a pranzo la pasta e un secondo e la sera ceno sempre con un secondo”, ha confessato D’Alessio.

D’altronde la bravura di Gigi in cucina è risaputa in quanto lo stesso cantante ma anche la sua ex compagna Anna Tatangelo, da cui ha avuto un figlio, ha confessato che ai fornelli D’Alessio non se la cava per niente male, e che la cucina è proprio tra le sue passioni al fianco della musica.

La dieta di Gigi D’Alessio: cosa mangia per tenersi in forma

Il cantante napoletano di “Mon Amour” ma conosciuto a livello internazionale Gigi D’Alessio, 56 anni, ha ritrovato l’amore già nel 2020 accanto alla compagna Denise Esposito, dalla quale nel gennaio del 2022 ha avuto il quintogenito Francesco. Sebbene i due siano legati da tre anni l’amore tra Gigi e Denise è ancora molto forte al punto che Esposito che è ormai diventata la musa del cantautore, che le ha fatto una romantica dedica in occasione del concerto in piazza del Plebiscito a Napoli.

Come detto precedentemente, Gigi D’Alessio ha la passione per i fornelli che ora condivide con la sua nuova compagna. I due, infatti, si sono immortalati anche intenti a cucinare sia per loro che per il piccolo Francesco. Si sa, l’amore e la cucina vanno sempre di pari passo.