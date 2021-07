I broccoli sono una verdura in grado di regalare un gran numero di benefici grazie alle sue proprietà. Essi sono ricchi di sali minerali e di acidi grassi essenziali che risultano particolarmente utili nei confronti della pelle. L’elevata quantità di vitamine del gruppo B e di sostanze antiossidanti, rendono i broccoli in grado di proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi e di difenderla dal sole.

Pelle giovane grazie ai broccoli

I broccoli sono un ortaggio ricco di benefici per la pelle. Consumare questa verdura con costanza infatti consente di ridurre l’azione dei radicali liberi in modo efficace per via della grande quantità di vitamina C che contiene.

Grazie all’azione antiossidante dei broccoli, la pelle resta giovane più a lungo. Questa verdura è in grado infatti di ridurre la formazione di rughe e di prevenire la comparsa di macchie scure sulla pelle.

Broccoli per proteggere la pelle dal sole

Tra i motivi per consumare broccoli c’è anche la sua capacità di proteggere la pelle dai dannosi raggi del sole. I raggi UV infatti sono molto pericolosi per la salute e le sostanze contenute nei broccoli riescono a ridurne l’azione. In particolare una sostanza chimica chiamata sulforafano è in grado di rendere la cute meno delicata e quindi questa si infiamma con minore probabilità.

I broccoli sono quindi in grado di ridurre l’arrossamento cutaneo che di solito si ha quando si resta esposti al sole per molte ore. Di conseguenza, anche se i broccoli non sono una verdura estiva, suggeriamo di consumarli lo stesso per sfruttarne i benefici. In particolare portate questi ortaggi in tavola quando andate al mare allo scopo di evitare scottature.

Olio di semi di broccoli per prevenire il tumore alla pelle

L’olio di semi di broccoli non deve essere ingerito. Se si applica sulla pelle però è in grado di prevenire il tumore alla pelle. Secondo alcuni studi questo prodotto possiede infatti sostanze capaci di regalare questo enorme beneficio.