L’olio di melograno, ricavato dall’omonimo frutto, possiede interessanti proprietà molto apprezzate in ambito cosmetico. Vediamo insieme quali sono.

Olio di melograno: quali sono le sue proprietà?

L’olio di melograno si ottiene attraverso la spremitura a freddo dei semi del frutto omonimo.

Il prodotto naturale, di colore giallo e con un aroma forte e caratteristico, è ricco di acido punicico, un acido grasso polinsaturo che ha un’azione antinfiammatoria. L’olio di melograno contiene anche fitosteroli, che hanno un’azione antiossidante, antinfiammatoria e rigenerante, utile a favorire la formazione di cellule nuove e la rigenerazione del tessuto cutaneo.

L’olio naturale contiene anche acido ellagico, un potente antiossidante che contrasta lo stress ossidativo prodotto dal normale metabolismo dell’organismo.

l’acido ellagico, quindi, protegge la nostra pelle, esercitando le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie e rigeneranti, utili in caso di pelle arrossata, irritata o screpolata.

Olio di melograno: gli effetti sulla pelle

L’olio di melograno è famoso soprattutto per i suoi effetti benefici sulla pelle. Infatti, agisce come antirughe e antiossidante naturale, riducendo i segni del tempo sul viso.

L’olio è anche un ottimo antinfiammatorio, che aiuta a ridurre irritazioni e rossori della pelle in maniera naturale, come psoriasi, eczema e acne.

L’olio di melograno, come tutti gli oli naturali, è anche un ottimo nutriente per la pelle del viso, perché nutre e rivitalizza in profondità la pelle, donandole nuova elasticità. In questo senso, l’olio naturale è utile contro la pelle secca o irritata e stressata da agenti esterni.

L’olio naturale svolge anche un’azione protettiva sulla pelle dai raggi UV. Questo perché possiede proprietà antiossidanti che prevengono la comparsa di rughe e segni del tempo.

Infine, l’olio di melograno, che aiuta a migliorare l’aspetto generale della pelle favorendone il ricambio, può tornare utile anche in caso di cicatrici e iperpigmentazione. Questo perché il prodotto naturale favorisce la produzione di cheratinociti, aiutando così la rigenerazione cellulare.

Olio di melograno: gli effetti sui capelli

L’olio di melograno non è ottimo solo sulla pelle, ma anche sui capelli, in particolare quelli secchi, sfibrati, con doppie punte, che si spezzano facilmente. Applicato sulle lunghezze, il prodotto nutre in profondità la chioma, facendola apparire più sana, lucida e morbida.