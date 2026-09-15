Bumble cambia regole: uomini possono iniziare le conversazioni

In un’epoca in cui la tecnologia ha rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita, anche il mondo degli incontri non è rimasto immune ai cambiamenti. Bumble, l’app di incontri che ha sempre dato alle donne il controllo della prima mossa, ha deciso di modificare le sue regole, permettendo ora anche agli uomini di avviare le conversazioni. Questo cambiamento non è casuale, ma riflette una tendenza sempre più evidente: la stanchezza verso il corteggiamento e la sessualità.

Secondo un’indagine di Bloomberg, due terzi delle utenti di Bumble dichiarano di sentirsi sotto pressione nel dover iniziare una conversazione. Questo dato è significativo e rivela una pressione crescente che molte donne, soprattutto le femministe, denunciano da anni. La pressione sessuale è un fenomeno complesso che coinvolge vari aspetti, dalla seduzione alla contraccezione, passando per la gestione delle aspettative del partner e il rinnovamento del repertorio erotico.

La stanchezza del corteggiamento: un fenomeno globale

La stanchezza del corteggiamento non è un fenomeno isolato, ma una tendenza che sta emergendo in tutto il mondo. Nel Regno Unito, un adulto su cinque ha smesso di cercare partner sessuali, secondo uno studio del 2024. In Francia, la situazione non è diversa: un single su due dichiara di provare una stanchezza da corteggiamento con la percentuale che sale al 61% tra gli utenti abituali delle app di incontri.

Le cause di questa stanchezza sono molteplici. Un quarto degli intervistati parla della pressione di dover essere sempre proattivi, un fattore che contribuisce a rendere il corteggiamento un’attività faticosa e stressante. Inoltre, la società moderna ci bombarda con messaggi contrastanti: da un lato, ci viene detto di essere attivi e proattivi in ogni aspetto della vita, dall’altro, la sessualità è spesso ridicolizzata o considerata un’attività secondaria.

La pigrizia sessuale: un fenomeno culturale

La pigrizia sessuale è un fenomeno che riflette una serie di fattori culturali e sociali. Uno studio pubblicato nel 2021 sul Journal of Sex Research ha identificato due modi di vedere le cose: chi crede nel destino sessuale e chi crede nello sviluppo sessuale. Le coppie in difficoltà spesso trovano sollievo negli sforzi, che permettono di rientrare nei binari della soddisfazione sessuale e di coppia.

Tuttavia, nonostante i benefici degli sforzi, molti preferiscono evitare la fatica del corteggiamento e della sessualità. La pornografia, ad esempio, offre un sollievo immediato senza la necessità di impegnarsi in un rapporto reale. Questo fenomeno è particolarmente evidente tra i giovani, che spesso preferiscono la comodità della masturbazione o della compagnia virtuale ai rapporti sessuali reali.

Le conseguenze della pigrizia sessuale

Le conseguenze della pigrizia sessuale sono molteplici e possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita. La mancanza di impegno nella sessualità può portare a una diminuzione della soddisfazione personale e di coppia, nonché a una riduzione della connessione emotiva tra i partner. Inoltre, la pigrizia sessuale può contribuire a una serie di problemi di salute, tra cui lo stress e l’ansia.

In un’epoca in cui la tecnologia ci permette di fare sempre di più con sempre meno sforzo, è importante ricordare che alcuni aspetti della vita, come la sessualità, richiedono impegno e dedizione. La pigrizia sessuale può sembrare una soluzione facile, ma a lungo termine può avere conseguenze negative sulla nostra salute e sulle nostre relazioni.