Dove praticare yoga, shiatsu e meditazione a Torino

Torino è una città ricca di opportunità per chi desidera intraprendere un percorso di benessere psicofisico. Tra le numerose discipline disponibili, yogashiatsu e meditazione spiccano per la loro popolarità e i benefici che offrono. In questa guida, esploreremo i migliori centri e scuole dove praticare queste discipline nella città sabauda.

Che tu sia un principiante o un esperto, Torino ha qualcosa da offrire a tutti. Dagli spazi cittadini ai centri specializzati, le opzioni sono molteplici e variegate. Scopriamo insieme dove trovare i corsi più adatti alle tue esigenze.

Centri di benessere e scuole di yoga a Torino

La città di Torino ospita numerosi centri dedicati al benessere, dove è possibile praticare yoga in diverse forme, come HathaAshtanga e Iyengar. Tra i più rinomati troviamo Adi Shakti Yoga situato in Via Villa della Regina 13/a, e YogaRoom che segue il Metodo Iyengar® in Via Cesare Lombroso 6.

Per chi è interessato a un approccio più spirituale, Spazio Kailash offre corsi di yoga sciamanico e yoga kundalini in Corso Matteotti 3. Inoltre, Sahaja Yoga propone corsi gratuiti di yoga spontaneo in diverse sedi cittadine.

Yoga e altre discipline del benessere

Molti centri di Torino combinano lo yoga con altre discipline del benessere, come pilatesqi gong e tai chi chuan. Ad esempio, Casa nel Parco in Via Modesto Panetti 1 offre corsi di Iyengar YogaVinyasa YogaQi Gong e Pilates. Anche Centro Yoga Om Shanti in Corso Dante 43 propone una vasta gamma di attività, tra cui yoga della risata e mindfulness.

Per chi cerca un’esperienza più olistica, Centroriente in Corso Cadore 27/e offre corsi di yogapilatesmeditazione e gyrokinesis. Inoltre, Spazio Uovo in Corso Casale 192/F propone corsi di arteterapia e laboratori psicologici sul sogno.

Shiatsu e altre pratiche orientali

Lo shiatsu è un’altra disciplina molto apprezzata a Torino. AnMa Istituto Shiatsu situato in Via Cibrario 14, offre percorsi di salute e benessere attraverso questa pratica tradizionale giapponese. Anche Istituto Europeo di Shiatsu in Via Mantova 36 è un punto di riferimento per chi desidera approfondire questa disciplina.

Per chi è interessato a un approccio più completo, Istituto Kuvalayananda in Via Baretti 4 propone corsi di psicosomatica e yoga integrale. Inoltre, Primo Passo in Via Gressoney 29b offre corsi di pilates ideali per chi cerca un allenamento dolce ma efficace.

Infine, per chi desidera esplorare altre pratiche orientali, Multikulti in Via della Basilica 3 propone corsi di yoga del Kashmir e pilates. Movimentalmente – Oplart in Via Acciarini 14/a offre corsi di yoga e pilates mentre Più SpazioQuattro in Via Saccarelli 18 propone corsi di hatha yogafeldenkrais e bioenergetica.

Questa guida rappresenta solo una piccola parte delle opportunità disponibili a Torino. Per scoprire tutti i centri e le scuole, è possibile contattare le strutture direttamente o visitare i loro siti web. Ricorda di informarti sempre sulla professionalità degli istruttori e sui costi dei corsi prima di iniziare un nuovo percorso di benessere.