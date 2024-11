Un piatto gustoso e salutare

Il burger di lenticchie e funghi rappresenta una scelta ideale per chi desidera un pasto leggero ma ricco di sapore. Questo piatto, completamente vegetale, è perfetto per chi segue una dieta vegana o vegetariana, ma è apprezzato anche da chi non ha restrizioni alimentari. La combinazione di lenticchie e funghi offre un profilo nutrizionale eccellente, fornendo proteine, fibre e minerali essenziali come il ferro e il magnesio.

Ingredienti e preparazione

Preparare il burger di lenticchie e funghi è semplice e veloce. Gli ingredienti principali includono lenticchie, funghi champignon, cipolla, prezzemolo, amido di mais e pangrattato. Per la maionese, si utilizza l’acquafaba, l’acqua di cottura dei ceci, che rende il piatto ancora più interessante. Iniziate tritando la cipolla e facendola soffriggere in olio extravergine d’oliva. Aggiungete i funghi e lasciate cuocere fino a quando non sono teneri. Successivamente, frullate i funghi con le lenticchie cotte, il prezzemolo e le spezie.

La cottura perfetta

Per garantire che i burger non si sfaldino durante la cottura, è fondamentale aggiungere l’amido di mais e il pangrattato al composto. Formate i burger con le mani e disponeteli su una teglia foderata con carta forno. Cuocete in forno a 200°C per circa 30 minuti, fino a quando non saranno dorati e croccanti. Serviteli all’interno di un panino con pomodori freschi, lattuga e un cucchiaio di maionese all’acquafaba per un’esperienza culinaria completa.