Caduta dei capelli a marzo: come rimediare naturalmente

La caduta dei capelli a marzo è un fenomeno frequente, che colpisce chiunque, poiché le cause che possono determinarla sono veramente tante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire e fermare la caduta dei capelli in modo semplice e naturale.

Caduta dei capelli a marzo

La caduta dei capelli è un fenomeno molto frequente, sia negli uomini che nelle donne, sebbene la causa che la determina influenza la tipologia di caduta. Così può succedere che alcune persone perdano i capelli a ciocche, altre ancora notino un assottigliamento, altre ancora una ricrescita molto lenta e, infine, vi sono persone che necessitano di un intervento immediato al fine di arrestare e/o prevenire la caduta.

Solitamente, la caduta dei capelli è un fenomeno temporaneo, specie se la causa che la determina è di tipo psicologico. Lo stress sul lavoro, nello studio o nella vita di tutti i giorni, lo stato d’ansia perenne, le difficoltà all’interno di una coppia e, persino, gli effetti collaterali di alcuni farmaci che si assumono per combattere una determinata malattia possono essere motivo di caduta dei capelli.

Caduta dei capelli a marzo: consigli

La caduta dei capelli può verificarsi a tutte le età proprio perché, come si diceva anche nel paragrafo precedente, questo fenomeno non è determinato da una sola causa, ma da più cause diverse che, addirittura, in alcuni soggetti, possono verificarsi insieme e, persino, influenzarsi reciprocamente.Esistono diverse soluzioni e tanti accorgimenti che si possono adottare per prevenire o fermare la caduta dei capelli. Sicuramente, i lavaggi frequenti e l’utilizzo di prodotti per la cura e la bellezza dei capelli aggressivi sono controproducenti per la salute degli stessi. In questo caso, la predisposizione a questo fenomeno può essere agevolata da questi comportamenti sbagliati.

Il nostro consiglio, al fine di preservare la salute e la cura dei capelli, è quello di fare affidamento su prodotti naturali, che hanno a cuore la salute dei capelli e che intervengono senza influenzare il benessere psicofisico del proprio organismo. Allo stesso tempo, è opportuno limitare i lavaggi settimanali. Lavare i capelli due volte alla settimana, al massimo, infatti, è più che sufficiente! Infine, tenete lontano lo stress dalla vostra vita, dormite bene e mangiate sano!

Caduta dei capelli a marzo: miglior rimedio

Se, da un lato, la caduta dei capelli è un fenomeno frequente, determinato da ragioni differenti, che non distingue tra appartenenza di genere ed età, dall’altro, fare affidamento su una soluzione naturale che, da un lato, prevenga e, dall’altro, fermi la caduta dei capelli, quando questa è in corso, è estremamente importante. A questo proposito, le soluzioni sulle quali contare sono tantissime, ma non tutte funzionano nello stesso modo.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per prevenire e fermare la caduta dei capelli per l’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus è una lozione in spray naturale e biologico, priva di controindicazioni ed effetti collaterali perché si compone di ingredienti che sono stati estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, che lavorano in sinergia, allo scopo di essere sicuri per la salute umana.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.