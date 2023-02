Dieta: gli errori e cattive abitudini da non seguire nel 2023

La dieta è un percorso molto delicato, durante il quale non è insolito commettere errori e mettere in atto cattive abitudini che non portano a nulla di buono. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso in modo sano e naturale.

Dieta: errori più comuni

La dieta non deve mai essere intesa come una forma di privazione perché, in questo caso, il risultato verrebbe compromesso e la persona che è a dieta si lascerebbe prendere dallo sconforto per il risultato sperato non arriva. Il pensarla in modo opposto, spesso e volentieri, porta la persona a dieta a commettere degli errori che, non solo scoraggiano e sono controproducenti per la salute stessa dell’organismo, ma non portano neppure a nulla di buono.

Molte persone credono che, per perdere peso, sia necessario mangiare di meno. In realtà, non serve mangiare meno per perdere peso o per mantenere il peso forma, ma serve mangiare bene e di tutto, ovviamente, escludendo alimenti di pessima qualità, come i prodotti industrializzati, solitamente, eccessivamente zuccherati, ricchi di additivi dannosi per la salute e di grassi non salutari. E’ importante mangiare il giusto, puntando su alimenti genuini e salutari, come frutta e verdura, legumi e proteine.

I carboidrati, invece, sono un discorso a parte. Solitamente, questi vengono demonizzati e si crede che maggiore è la quantità di carboidrati consumati e più il peso lievita. In realtà, l’energia necessaria al nostro organismo per funzionare correttamente, in buona parte, deriva anche dai carboidrati. Al limite, converrebbe puntare sui carboidrati complessi, come i legumi che, tra le altre cose, sono ricchi di fibre e, per tanto, sono a più lenta digestione. Quando il nostro organismo impiega più tempo a digerire, allora, il senso di sazietà è prolungato e non si avverte il bisogno di mangiare tra un pasto e l’altro.

Vi sono persone che, a dieta, preferiscono la colazione salata a quella dolce, certi che quella salata sia fondamentale per perdere peso e restare in forma. La colazione è il primo pasto della giornata, saltarla vuol dire sottoporre a stress l’organismo, con il rischio di avvertire i buchi nello stomaco che, poi, spingono a mangiare molto e a mangiare male. Che sia dolce o che sia salata, non fa alcuna differenza. L’importante è che sia ben equilibrata.

Sfatare il mito sugli alimenti integrali è doveroso. Questi sono da preferire a quelli tradizionali non perché fanno perdere peso, ma semplicemente perché sono molto più salutari e ricchi di nutrienti che negli altri mancano.

I valori nutrizionali dello zucchero di canna e quelli dello zucchero bianco sono identici. Ciò che cambia è il gusto e la preferenza individuale. Non è vero che lo zucchero di canna è meno calorico di altri zuccheri.

Dieta: cattive abitudini

Quando si è a dieta, oltre a commettere degli errori comuni, si tende a mettere in atto delle cattive abitudini, che vanno corrette nel modo più assoluto! Poiché la dieta non è privazione, questa deve essere bilanciata e variegata. E’ fondamentale mangiare di tutto perché ogni alimento è ricco di principi che sono benefici per l’organismo. Ovviamente, come dicevamo anche nel paragrafo precedente, prestare attenzione a ciò che mangia è importante per preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Sì agli alimenti genuini, no al cosiddetto “cibo spazzatura”.

Dieta: consigli utili

Quando si è a dieta, il nostro consigli è di non confrontarsi con tutte le persone che seguono il nostro stesso percorso. Ognuno di noi raggiunge risultati diversi, in tempi diversi perché partiamo tutti da storie cliniche e personali differenti. Il confronto non serve proprio a nulla, se non a scoraggiarci e a demoralizzarci, facendoci desistere dai nostri buoni propositi.

Infine, ricordarsi di muoversi ed eseguire regolare esercizio fisico per mantenere sveglio il metabolismo e restare in forma, in modo semplice e naturale.

Dieta: miglior integratore naturale

Certo è che, nonostante la correzione delle cattive abitudini e l’eliminazione degli errori comuni, alcune persone, quando sono a dieta, continuano a non perdere peso o ad aumentare di peso, nonostante tutto. Quando perdere peso e mantenere il peso forma diventa difficile, forse, si potrebbe provare ad assumere un integratore alimentare, che faciliti la perdita di peso, senza danneggiare la salute del nostro organismo.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento, quando si è a dieta, per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, grazie ai quali:

Preservare il benessere psicofisico

Migliorare il metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Migliorare il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo della fame

Inoltre è anche notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.