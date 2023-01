La dieta mediterranea funziona? Benefici e rimedi naturali

Sono diversi i regimi alimentari che si possono seguire per tornare in forma. Secondo gli esperti, la dieta mediterranea è il programma alimentare maggiormente indicato per una serie di benefici e di proprietà che è in grado di apportare all’organismo. Scopriamo su quali alimenti si basa e se davvero funziona nel modo giusto.

Dieta mediterranea

È il regime alimentare per eccellenza da seguire perché la dieta mediterranea è ritenuto il migliore che vi sia al mondo. Sarebbe riduttivo considerarla soltanto un programma dimagrante dal momento che è una vera e propria filosofia di vita che si chiama in questo modo grazie ai paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, Grecia e Italia, solo per citarne alcuni.

Un esempio di alimentazione sana, equilibrata e bilanciata al punto da essere la migliore ogni anno. Per il suo apporto e i suoi nutrienti, è stata anche inserita nella lista del Patrimonio Immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO. Un modello alimentare adatto a tutti proprio perché in grado di corrispondere alle esigenze e bisogni di ciascuno.

Noto per essere un modo di mangiare, uno schema alimentare, ma anche uno stile di vita, la dieta mediterranea è il regime perfetto da seguire che prevede una serie di regole e principi. Sono inseriti alimenti di origine vegetale come pesce, pasta, frutta, verdura, pane, ma anche legumi, cereali soprattutto da consumare integrali.

Si usa soprattutto l’olio extravergine di oliva soprattutto a crudo, anche se in quantità moderata senza eccessi. Si privilegia la carne bianca da consumare in modo moderato, mentre latticini come latte e yogurt hanno bisogno di una assunzione quotidiana ed è meglio optare per formaggi di tipo stagionato. Per i condimenti, se si vuole limitare l’uso del sale, sono consigliate le erbe aromatiche come timo e maggiorana oppure le spezie.

Dieta mediterranea: benefici

Un regime come la dieta mediterranea ha ottenuto così tanti riconoscimenti e consensi proprio per i benefici che apporta alla salute e al benessere. Raccomandata dai massimi esperti perché uno dei punti cardine di questo stile di vita è dato dalla presenza di antiossidanti che si trovano in alcuni cibi e alimenti.

Gli antiossidanti come gli antociani che sono presenti soprattutto in verdura e frutta dal colore rosso – arancione oppure in alimenti quali il pesce azzurro come lo sgombro, sicuramente contribuiscono a migliorare il proprio stato di benessere riducendo anche le malattie cardiache e il rischio di tumore. Inoltre, questo programma alimentare permette di migliorare la longevità conducendo una vita sana e in salute.

I benefici non derivano soltanto dal cibo, dagli alimenti che sono previsti, ma anche dallo stile di vita che include aspetti sociali come il piacere di cucinare in modo gustoso e sano, stare in compagnia a tavola optando per il consumo di alimenti di stagione. Uno dei punti di forza della dieta mediterranea è proprio la stagionalità dei vari cibi.

Essendo poi basata su alimenti dal basso contenuto calorico, permette di mantenere il peso forma grazie anche a un buon apporto di fibre che aiutano a proteggere da malattie croniche. Ha pochissimi grassi che contrastano i radicali liberi permettendo anche di mantenere un buono stato di salute, in linea generale.

