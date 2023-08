La caduta dei capelli nell’uomo è molto più comune che nelle donne. Tuttavia, i fattori che la determinano sono numerosi, soprattutto durante la stagione estiva. Sebbene si tratti di una condizione temporanea, in ogni caso, è necessario intervenire tempestivamente, adottando le giuste soluzioni e accorgimenti mirati.

Caduta dei capelli uomo

La stagione estiva presenta numerosi risvolti positivi e altrettanti risvolti negativi, soprattutto per quel che riguarda lo stato e la salute dei capelli che, proprio durante questo periodo, sembra subire un declino. L’acqua del mare o della piscina, le temperature elevate e il sole sono fattori negativi per la salute dei capelli che, se già poco curati, durante tutto il corso dell’anno, in estate peggiorano.

La caduta dei capelli, quando è stagionale, è temporanea. Tuttavia, questo non vuol dire che chi ne soffre debba mettersi seduto ad aspettare che tutto passi. Al contrario, è sempre necessario intervenire tempestivamente, adottando le giuste soluzioni e accorgimenti, per capelli sempre più forti e belli, curati in estate e, in generale, in ogni stagione dell’anno.

Caduta dei capelli uomo in estate: cause

Gli androgeni sono gli ormoni responsabili della crescita dei capelli, sia nell’uomo che nelle donna. Questi ormoni, tuttavia, sono molto più attivi durante l’estate ed è proprio per questa ragione che, in questo periodo degli anni, la caduta dei capelli nell’uomo può essere molto più copiosa ed evidente. Il fatto che si tratti di una condizione temporanea non vuol dire nulla. Quando si è alle prese con un fenomeno simile, infatti, è sempre opportuno intervenire per evitare che lo stato dei capelli degeneri, non solo durante l’estate, ma anche in ogni altra stagione dell’anno.

Quanto la caduta dei capelli nell’uomo in estate sia un fenomeno grave dipende dalla condizione attuale dei capelli. In generale, se si è sempre presa poca cura dei capelli, durante la stagione estiva, il loro stato può apparire peggiore di quanto non si sarebbe potuto immaginare. Fortunatamente, al giorno d’oggi, le soluzioni sulle quali contare per prevenire e fermare la caduta dei capelli nell’uomo, in estate, sono numerose.

Caduta dei capelli uomo: miglior rimedio

Se è vero che, al giorno d’oggi, le soluzioni per prevenire e fermare la caduta dei capelli nell’uomo in estate sono numerose, è anche vero che non tutte funzionano nello stesso modo. Per questo motivo, è importante individuare, tra le tante soluzioni presenti in commercio, la migliore, l’unica in grado di risolvere il problema, senza compromettere lo stato di salute complessivo in cui l’organismo versa.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale grazie alla quale prevenire e fermare la caduta dei capelli dell’uomo in estate. Si tratta di una lozione in spray naturale e biologica al 100%, che agisce direttamente sul bulbo pilifero, per stimolarlo correttamente, al fine di avere una crescita dei capelli più vigorosa e capelli, via via, sempre più forti, voluminosi e belli.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.