Ondata di caldo: come proteggersi e prepararsi

Sebbene il mese di giugno stia portando tantissime piogge e temporali, si avvicina il momento in cui inizia la stagione estiva e con essa l’arrivo del caldo. Secondo gli esperti del meteo, l’ondata di caldo sta per giungere con temperature al di sopra della media del periodo. Proviamo a capire come contrastarlo e combatterlo.

Ondata di caldo

Nonostante il mese di giugno non sia cominciato nel modo migliore possibile, soprattutto per quanto riguarda il meteo, è bene sapere che l’ondata di caldo sta per arrivare. Secondo gli esperti, il mese di giugno sarà caratterizzato ancora da una bassa pressione a cui seguirà periodi di bel tempo nella prima parte della giornata e fenomeni temporaleschi nella seconda parte.

In base al parere dei meteorologi, sembra che il tempo dovrebbe seguire questa linea anche sino alla fine del mese di giugno. La vera estate e quindi la stagione estiva dovrebbe giungere tra i primi di luglio. Sembra che, dopo questo periodo, alcune regioni del nord, del centro e del sud potrebbero vivere temperature estive che si aggirano intorno ai 30° circa.

L’ondata di caldo sta per giungere con previsioni che saranno oltre la media di uno o due gradi circa nel mese di luglio, non solo in buona parte d’Europa, ma anche in Italia. Si prospettano temperature molto elevate e al di là dello standard solito nel mese di agosto. In ogni caso, è bene attendere ancora poiché le previsioni meteo possono cambiare in qualsiasi momento.

Ondata di caldo: come arrivare preparati

Considerando che l’ondata di caldo potrebbe arrivare con temperature al di sopra della media e molto difficili da tollerare, soprattutto per i soggetti più fragili (vedi anziani e bambini), si consiglia di seguire alcune delle regole che il Ministero della Salute mette a disposizione in modo da non andare incontro a pericoli o problemi di salute.

Prima di tutto, come si consiglia ogni estate, sarebbe meglio non uscire nelle ore più calde che sono nella fascia oraria tra le 12 e le 18. Nel caso, è sempre bene proteggersi con cappellino, bandana e crema solare, senza dimenticare di portare con sé una borraccia di acqua in modo da idratarsi correttamente.

In casa per prevenire l’ondata di caldo in arrivo, è possibile tenere le persiane e le tapparelle chiuse soprattutto durante le ore più calde della giornata. Si possono aprire al mattino e alla sera dopo le 18 in modo da arieggiare l’ambiente e respirare così un po’ di aria fresca. Tenere il condizionatore portatile come Artic Cube a 25-27°.

In questo periodo, anche per tollerare il caldo, si consiglia di fare attenzione all’alimentazione consumando cibi freschi e leggeri come frutta evitando il consumo di bevande gassate o eccessivamente zuccherate. I pasti leggeri aiutano, non solo a stare in forma, ma anche a prevenire il caldo mantenendo la temperatura a buoni livelli.

