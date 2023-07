Caldo in ufficio: il miglior rimedio per sconfiggerlo

Sebbene le temperature bollenti si stiano attenuando, la morsa del caldo continua a essere presente soprattutto al centro e al sud con la colonnina di mercurio che aumenta sempre più. Sono giornate intense anche per chi lavora in ufficio che deve affrontare questa canicola. Vediamo i metodi migliori per sconfiggere il caldo nei luoghi di lavoro.

Caldo in ufficio

L’estate è giunta ormai da parecchi mesi ed è possibile rendersene conto anche dal tantissimo caldo di questi ultimi giorni. Sebbene le temperature siano bollenti soprattutto al centro e al sud della penisola italiana, si continua comunque a soffrire per la colonnina di mercurio che si alza a ogni momento del giorno.

Non solo il caldo si fa sentire in casa o all’aperto, ma anche in ufficio e sicuramente le grandi vetrate o le stanze senza climatizzatore non aiutano arrivando così a non concentrarsi nel modo giusto producendo molto meno dal momento che le temperature alte rendono spossati riducendo la concentrazione e la voglia di fare le cose.

Il caldo e le alte temperature che raggiungono la soglia di 40° e oltre va a incidere sulla concentrazione e le capacità cognitive, come è stato anche evidenziato da uno studio condotto da un’università americana. La temperatura ideale in ufficio, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe essere tra i 18 e i 24° circa.

Caldo in ufficio: come fare

Considerando che il caldo in ufficio si fa sentire e dal momento che bisogna stare nel luogo di lavoro almeno 8 ore, risulta fondamentale seguire una serie di consigli e indicazioni utili in modo da migliorare la situazione e non andare incontro a colpi di calore. Alcune raccomandazioni sicuramente aiutano ad affrontare nel modo migliore queste giornate.

Molte volte si arriva provati al luogo di lavoro dal tempo passato in auto o sui mezzi pubblici. Per questa ragione, per riuscire a rinfrescarsi un po’ potrebbe essere utile bagnare i polsi e le tempie con dell’acqua fresca in modo da dare del sollievo e un minimo di refrigerio per essere pronti ad affrontare la giornata lavorativa.

Sebbene gli impianti di condizionamento siano ottimi alleati, è bene cercare di non esagerare troppo. Un buon condizionatore portatile da portare in ufficio e mettere sulla scrivania, può sicuramente essere una buona soluzione per stemperare un po' il caldo che si avverte e quindi godere di un ambiente più fresco.

Un abbigliamento casual e comodo, ma confortevole aiuta sicuramente a non sentire troppo la morsa del calore che rischia di diventare opprimente. Il lino e il cotone sono tessuti indicati nelle giornate maggiormente calde anche perché traspiranti e aiutano a mantenersi freschi. In pausa pranzo, optare per una alimentazione leggera a base di frutta e verdura o pasta fredda sicuramente dona un po’ di sollievo.

