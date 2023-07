Dimagrire con l’erba d’orzo? Tutti i benefici 

L’erba d’orzo, anche se poco conosciuta, può essere considerata un superfood per le sue proprietà e per il suo potente aiuto nel dimagrimento. Ecco tutti i benefici.

L’orzo è un alimento che negli ultimi anni, soprattutto, si è guadagnato un posto molto alto in classifica tra le piante più gettonate per chi ama mangiare sano. Esiste però, una parte della pianta dell’orzo che non tutti conoscono e che è un vero superfood.

Si tratta dell’erba d’orzo, di cui la foglia della pianta è ricca di proprietà benefiche che ne fanno un vero toccasana nonché un ingrediente speciale per chi desidera perdere peso. L’erba d’orzo è così ricca di proprietà benefiche da essere considerata a tutti gli effetti un super cibo.

Ricca di vitamine, vanta in particolare la presenza della A, della C e della K. Tra le altre cose contiene polifenoli e flavonoidi rivelandosi un valido aiuto contro i radicali liberi.

E’ un toccasana nel dimagrimento perché dà un maggior senso di sazietà, ha una buona quantità di fibre solubili e un controllo degli zuccheri nel sangue. Tutti effetti che, messi insieme, aiutano a depurarsi e a tenere sotto controllo la glicemia e, di conseguenza, l’insulina, aiutando a perdere peso facilmente.

Ma come va assunta l’erba d’orzo, a differenza del semplice orzo? In Occidente non è ancora molto diffusa. Per questo motivo la si può trovare solo in alcuni negozi specializzati. In genere si trova sotto forma di integratori. Il miglior modo per assumerla sembra essere però in polvere.

Basta aggiungerne un cucchiaio al succo d’arancia del mattino, al latte o più semplicemente all’acqua per fare il pieno di tutte e sue proprietà tra le quali ricordiamo anche quelle disinfiammanti.

La polvere si può aggiungere anche allo yogurt o ad altri alimenti. Ciò che conta è mangiarla a crudo in modo da non diminuirne gli effetti.

Tra le proprietà principali dell’erba d’orzo, oltre a quelle dimagranti descritte in precedenza, troviamo:

Antiossidante

antinfiammatoria

disintossicante

anticolesterolemizzanti

antibatteriche

immunostimolanti.

Nota anche come “Green magma”, l’erba d’orzo si presenta sotto forma di polvere e viene prodotta a partire dai piccoli e giovani germogli di orzo. Le proprietà sono tantissime, è ricco di:

Clorofilla,

calcio, circa il doppio rispetto al latte, enzimi,

vitamina A,

vitamina C,

vitamine del gruppo B,

vitamina E,

vitamina K,

biotina,

ferro,

magnesio,

potassio,

sodio

amminoacidi.