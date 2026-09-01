Caldo record, oggi bollino rosso a Bari e Campobasso. Domani allerta massima anche a Roma e Palermo

(Adnkronos) – Il caldo non molla la presa sull'Italia. Oggi, mercoledì 2 settembre, è previsto il bollino rosso a Bari e Campobasso. Arancione a Palermo, Cagliari e Roma. Nei prossimi due giorni saranno 'libere' dal caldo e segnate perciò con il bollino verde: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Domani bollino rosso a Roma, Bari e Palermo. All'allerta 3 di queste tre città segue quella 2, prevista con il bollino arancione di Cagliari. In giallo 12 città (Ancona, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti). Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, annuncia che all'orizzonte si profila la sesta ondata di calore africano. Prima che la nuova fornace si accenda, vivremo qualche giorno di modesta instabilità. Fino a mercoledì, qualche rovescio, concentrato sui rilievi, porterà un po' di respiro. La Capitale si troverà a combattere ancora con i suoi ostinati 36-37°C, confermandosi l'eccezione rovente della Penisola. In Italia, entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino a 8 gradi sopra la media del periodo. L'anomalia colpirà duramente anche il Nord: a Milano si prevedono picchi di 36°C, un valore che, se confermato, frantumerebbe il record storico per il mese di settembre.

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