Toscana virus: sintomi, trasmissione e prevenzione dell’infezione

Tommaso Paradiso ha recentemente annunciato di aver contratto il Toscana virus un’infezione che lo ha costretto a rinunciare a due importanti concerti estivi. Questo virus, trasmesso dai pappataci è presente in Italia da diversi decenni e rappresenta una minaccia silenziosa durante la stagione calda.

Il Toscana virus, noto anche come TOSV, appartiene al genere Phlebovirus e alla famiglia Phenuiviridae. È un arbovirus ovvero un virus trasmesso all’uomo attraverso artropodi, in questo caso i flebotomi, piccoli insetti comunemente chiamati pappataci.

Come si trasmette il Toscana virus

Il contagio avviene attraverso la puntura di un pappatacio infetto. Questi insetti sono attivi principalmente durante la stagione estiva, prediligendo ambienti caldi, umidi e ricchi di materiale organico. Dopo la puntura, il periodo di incubazione può variare da pochi giorni a circa due settimane.

I pappataci sono piccoli insetti simili alle zanzare, ma di dimensioni generalmente inferiori. Sono caratterizzati da un volo silenzioso e da un’attività prevalentemente crepuscolare e notturna. A pungere sono le femmine, che hanno bisogno di un pasto di sangue per completare lo sviluppo delle uova. Durante la puntura, se l’insetto è infetto, può trasmettere il virus.

Sintomi e complicazioni del Toscana virus

Nella maggior parte delle persone, l’infezione è asintomatica o provoca sintomi lievi e transitori. I sintomi più comuni includono febbrenauseamal di testa dolori muscolari e articolari, stanchezza e malessere generale.

Tuttavia, in una minoranza di casi, il virus può interessare il sistema nervoso centrale, causando forme neuro-invasive come meningite e meningoencefalite. In questi casi, i sintomi possono essere più gravi e includono febbre elevata, rigidità del collo, forte mal di testa, perdita di coscienza e disturbi neurologici di diversa natura.

Prevenzione e protezione

Non esiste un vaccino contro il Toscana virus. La prevenzione si basa principalmente sulla riduzione delle punture dei pappataci. È possibile utilizzare repellenti specifici, indossare indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle zone umide e con ristagni d’acqua, e installare zanzariere.

È importante eliminare eventuali ristagni d’acqua da terrazzi e giardini per ridurre la proliferazione di questi insetti. Inoltre, è fondamentale consultare un medico in caso di sintomi gravi o persistenti, soprattutto se si è stati punti da un pappatacio.