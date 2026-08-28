Benefici della camminata serale: come influisce su glicemia e benessere psicologico

Negli ultimi tempi, camminare dopo cena è diventato un vero e proprio rituale di benessere, soprattutto grazie alla popolarità dei social media. Ma oltre alla moda, ci sono reali benefici per la salute? Abbiamo chiesto alla dottoressa Roberta Scairati, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, di far luce su questa pratica.

La camminata post-cena non è una novità, ma è stata riportata all’attenzione grazie ai social network. Questa abitudine semplice e gratuita può avere un impatto significativo sul metabolismo e sulla salute cardiovascolare. Vediamo insieme perché.

I benefici della camminata post-cena

Camminare dopo i pasti può favorire la digestione e migliorare la gestione della glicemia. Anche una passeggiata breve, di 10-15 minuti può avere effetti positivi sul metabolismo. La dottoressa Scairati spiega che questa pratica aiuta i muscoli a utilizzare parte del glucosio circolante, riducendo il picco glicemico post-prandiale.

Questa abitudine è utile per tutti, ma è particolarmente benefica per chi soffre di insulino-resistenza o diabete. Inoltre, può contribuire al controllo del peso e alla prevenzione di patologie croniche come il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica.

Come praticare la camminata post-cena

Per ottenere i massimi benefici, è consigliabile camminare per 10-20 minuti a passo moderato, preferibilmente entro 15-30 minuti dal termine del pasto. L’intensità dovrebbe permettere di parlare senza affanno. La costanza è fondamentale: meglio una passeggiata breve ma quotidiana che un’attività intensa e sporadica.

È importante adattare la pratica alle proprie esigenze. Se il pasto è stato molto abbondante o ricco di grassi, può essere utile attendere un po’ prima di camminare. In presenza di condizioni cliniche specifiche, è sempre opportuno consultare il proprio medico.

Benefici per la mente

Camminare non mette in moto solo il corpo, ma anche i pensieri. La camminata può favorire il cosiddetto pensiero divergente la capacità di trovare nuove idee e collegamenti quando la mente non è sotto pressione. Alcuni studi hanno dimostrato che la creatività può aumentare fino al 60% mentre si cammina rispetto a quando si resta seduti.

La passeggiata serale può diventare il momento ideale per chiarirsi le idee, prendere decisioni rimandate o trovare soluzioni a piccoli problemi della giornata. Inoltre, il movimento può favorire una migliore qualità del sonno e un rilassamento mentale più profondo.

Provala e scopri i benefici da te stesso!