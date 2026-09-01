UniCamillus, ultimi giorni per i test di Medicina e Odontoiatria

(Adnkronos) – Ultimi giorni per candidarsi ai test di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università UniCamillus. Per partecipare alla selezione c'è tempo fino alle ore 13:00 di mercoledì 16 settembre 2026. La procedura di registrazione si effettua esclusivamente online tramite il portale Gomp unicamillus-studenti.gomp.it. Complessivamente – informa una nota di UniCamillus – sono 520 i posti disponibili, suddivisi tra l’offerta formativa in lingua italiana e in lingua inglese: • Medicina e Chirurgia in italiano, i cui posti sono distribuiti tra le sedi di Venezia Mestre (214 posti), Roma (90 posti) e Cefalù (15 posti). Al momento dell’iscrizione, i candidati dovranno indicare la sede di prima scelta, con la possibilità di aggiungere le altre in ordine di preferenza. L’ammissione sarà determinata dalla graduatoria e dalla disponibilità dei posti. • Medicina e Chirurgia in inglese, erogato presso la sede di Roma, con 92 posti a disposizione. • Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana, i cui posti disponibili si dividono tra la sede di Roma (49) e di Venezia Mestre (60). A differenza di Medicina in lingua italiana, per Odontoiatria si concorre esclusivamente per la sede indicata al momento dell’iscrizione, senza possibilità di esprimere ulteriori preferenze. Le selezioni prevedono un test a risposta multipla composto da 60 quesiti da risolvere in 60 minuti: 10 di ragionamento logico e comprensione del testo, 45 di carattere scientifico (15 Biologia, 15 Chimica, 15 Fisica) e 5 su temi umanitari relativi alla missione dell'Ateneo. I test – dettaglia la nota – si svolgeranno interamente online dal proprio domicilio (modalità home-based): Lunedì 21 settembre 2026, prova per Medicina e Chirurgia (italiano e inglese). Martedì 22 settembre 2026, prova per Odontoiatria e Protesi Dentaria. I risultati saranno pubblicati sul portale istituzionale UniCamillus entro il 25 settembre 2026. Per partecipare ai test di ammissione, è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La formazione di UniCamillus "integra progressivamente conoscenze teoriche ed esperienza pratica, attraverso lezioni, laboratori, simulazioni e tirocini clinici, con un approccio basato sulla didattica in presenza e sull’esperienza diretta" si legge. Per gli studenti di Medicina e Chirurgia "sono centrali i laboratori d'avanguardia del polo UniLabs (Anatomia e Microscopia). I futuri odontoiatri hanno invece a disposizione un laboratorio di simulazione ad alta tecnologia con postazioni collegate in tempo reale con il tutor. Inoltre, per Odontoiatria, l’Ateneo vanta nel Campus romano una Clinica Universitaria Odontoiatrica, in cui gli studenti – dal quinto anno in poi – possono interfacciarsi con pazienti reali sotto la stretta supervisione di docenti e tutor". Sia per Medicina che per Odontoiatria, un ruolo peculiare è affidato alla rete di strutture ospedaliere, sanitarie e cliniche convenzionate, che consente di svolgere i tirocini in diversi contesti, organizzati in funzione delle discipline e degli obiettivi formativi. L'opportunità d'iscrizione si inserisce in un quadro di costante crescita dell'Ateneo, confermato dai più recenti indicatori nazionali. "Secondo i Rapporti AlmaLaurea 2026, il 96,2% degli studenti di Medicina e di Odontoiatria si laurea nei tempi previsti (contro il 54,2% della media nazionale), e il 92,8% degli studenti si dichiara complessivamente soddisfatto del percorso formativo – conclude la nota -. Un'eccellenza riconosciuta anche dall'Anvur (Valutazione Qualità della Ricerca 2020-2024), che posiziona UniCamillus al 1° posto tra gli atenei non statali – con simile volume di progetti valutati – per la ricerca nelle Scienze Mediche, e al 1° posto tra le università mediche italiane per la Terza Missione (a pari merito con Humanitas)".

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