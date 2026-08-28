Dalla notte al giorno: come cambia il divertimento con il soft clubbing
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Dalla notte al giorno: come cambia il divertimento con il soft clubbing

Il soft clubbing sta rivoluzionando il modo di divertirsi, spostando la movida dalla notte al giorno. Scopri come questa tendenza sta cambiando le abitudini di giovani e meno giovani.

Il mondo del divertimento sta vivendo una trasformazione radicale. Mentre un tempo le serate erano sinonimo di notti insonni e eccessi, oggi una nuova tendenza sta prendendo piede: il soft clubbing. Questo fenomeno, che sposta la movida dalla notte al giorno, sta conquistando sempre più appassionati, offrendo un’alternativa più sana e consapevole al tradizionale nightlife.

Vincenzo Russo, docente di psicologia dei consumi e neuromarketing all’Università Iulm di Milano, spiega che il soft clubbing rappresenta una soluzione innovativa: finalmente si può socializzare da sobri, con consapevolezza e senza perdere il valore del giorno dopo.

Dai rave party ai coffee rave: l’evoluzione del divertimento

I rave party, un tempo simbolo di notti intere di musica e alcol, stanno lasciando spazio ai coffee rave eventi mattutini che uniscono musica, ballo e colazione. Questo cambiamento non è solo una moda passeggera, ma un cambiamento epocale come sottolinea il professor Russo. La possibilità di divertirsi insieme agli amici non è più legata all’eccesso, ma a un’idea di benessere che sta guadagnando popolarità tra i giovani.

Un esempio emblematico è il locale spagnolo Fitz, che ha aperto le sue porte al mattino per accogliere centinaia di persone in pantaloncini, pronte a ballare con un dj set e a sorseggiare succhi di frutta. Anche in Italia, eventi di questo tipo stanno diventando sempre più comuni, offrendo un’alternativa sicura e divertente alle tradizionali serate in discoteca.

La sicurezza e il benessere al centro

Il soft clubbing non solo offre un’opportunità di divertimento più sicuro, ma risponde anche a un’esigenza di benessere e socializzazione consapevole. In un’epoca di iperstimolazione e interazioni virtuali effimere, le persone cercano contatti umani più sostanziali e autentici. Ballare di giorno, con la luce del sole e in compagnia di persone sobrie, crea un ambiente più sicuro, soprattutto per le donne.

Inoltre, il fenomeno del soft clubbing è legato alla difficoltà che i giovani hanno nel costruire la propria identità. In un mondo senza indicazioni precise, cercano rifugi e luoghi sicuri dove sentirsi a proprio agio. Il soft clubbing offre proprio questo: un ambiente accogliente e sicuro dove socializzare e divertirsi senza eccessi.

Dai coffee rave agli eventi sportivi: la varietà del soft clubbing

La varietà di eventi legati al soft clubbing è vasta e in continua espansione. Dai coffee rave ai raduni sportivi mattutini, c’è qualcosa per tutti. A Milano, il bistrot Tipografia Alimentare ha inaugurato un appuntamento mensile con dj set e colazione, che sta diventando un must per gli appassionati. Anche a Roma, il format The Backstage Hub, ideato da Francesco Russo e i suoi colleghi, sta riscuotendo grande successo.

Francesco del Core, uno degli ideatori del format, racconta che l’idea è nata dall’esperienza musicale e dall’organizzazione di eventi. La formula è semplice: un momento di risveglio muscolare con yoga o pilates, seguito da una colazione ricca e varia, e infine un dj set con musica elettronica. Il pubblico è vario, dai 20enni ai 50enni, tutti accomunati dalla volontà di non sacrificare la salute sull’altare del divertimento.

Anche i festival musicali stanno cambiando i loro orari, iniziando subito dopo pranzo per chiudersi all’ora di andare a letto. Questo cambiamento riflette una tendenza più ampia: i 30enni bevono meno alcol, fanno più sport e tengono di più alla salute. Nuovi format come m2o Morning Club con il dj Albertino alla Fabbrica del Vapore di Milano e Soft Clubbing Rome-The day party a Roma stanno conquistando il pubblico, offrendo eventi al mattino con colazione inclusa.

Una rivoluzione per i rapporti sociali

Il soft clubbing sta smitizzando la notte come unico luogo del divertimento e favorisce connessioni più autentiche. Di giorno, gli incontri sono più veri e la condivisione sui social è più efficace. Come conclude Russo, questi format smitizzano la notte come unico luogo del divertimento e favoriscono connessioni più autentiche.

Scritto da Emanuele Galli

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