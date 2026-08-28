Dalla notte al giorno: come cambia il divertimento con il soft clubbing

Il mondo del divertimento sta vivendo una trasformazione radicale. Mentre un tempo le serate erano sinonimo di notti insonni e eccessi, oggi una nuova tendenza sta prendendo piede: il soft clubbing. Questo fenomeno, che sposta la movida dalla notte al giorno, sta conquistando sempre più appassionati, offrendo un’alternativa più sana e consapevole al tradizionale nightlife.

Vincenzo Russo, docente di psicologia dei consumi e neuromarketing all’Università Iulm di Milano, spiega che il soft clubbing rappresenta una soluzione innovativa: finalmente si può socializzare da sobri, con consapevolezza e senza perdere il valore del giorno dopo.

Dai rave party ai coffee rave: l’evoluzione del divertimento

I rave party, un tempo simbolo di notti intere di musica e alcol, stanno lasciando spazio ai coffee rave eventi mattutini che uniscono musica, ballo e colazione. Questo cambiamento non è solo una moda passeggera, ma un cambiamento epocale come sottolinea il professor Russo. La possibilità di divertirsi insieme agli amici non è più legata all’eccesso, ma a un’idea di benessere che sta guadagnando popolarità tra i giovani.

Un esempio emblematico è il locale spagnolo Fitz, che ha aperto le sue porte al mattino per accogliere centinaia di persone in pantaloncini, pronte a ballare con un dj set e a sorseggiare succhi di frutta. Anche in Italia, eventi di questo tipo stanno diventando sempre più comuni, offrendo un’alternativa sicura e divertente alle tradizionali serate in discoteca.

La sicurezza e il benessere al centro

Il soft clubbing non solo offre un’opportunità di divertimento più sicuro, ma risponde anche a un’esigenza di benessere e socializzazione consapevole. In un’epoca di iperstimolazione e interazioni virtuali effimere, le persone cercano contatti umani più sostanziali e autentici. Ballare di giorno, con la luce del sole e in compagnia di persone sobrie, crea un ambiente più sicuro, soprattutto per le donne.

Inoltre, il fenomeno del soft clubbing è legato alla difficoltà che i giovani hanno nel costruire la propria identità. In un mondo senza indicazioni precise, cercano rifugi e luoghi sicuri dove sentirsi a proprio agio. Il soft clubbing offre proprio questo: un ambiente accogliente e sicuro dove socializzare e divertirsi senza eccessi.

Dai coffee rave agli eventi sportivi: la varietà del soft clubbing

La varietà di eventi legati al soft clubbing è vasta e in continua espansione. Dai coffee rave ai raduni sportivi mattutini, c’è qualcosa per tutti. A Milano, il bistrot Tipografia Alimentare ha inaugurato un appuntamento mensile con dj set e colazione, che sta diventando un must per gli appassionati. Anche a Roma, il format The Backstage Hub, ideato da Francesco Russo e i suoi colleghi, sta riscuotendo grande successo.

Francesco del Core, uno degli ideatori del format, racconta che l’idea è nata dall’esperienza musicale e dall’organizzazione di eventi. La formula è semplice: un momento di risveglio muscolare con yoga o pilates, seguito da una colazione ricca e varia, e infine un dj set con musica elettronica. Il pubblico è vario, dai 20enni ai 50enni, tutti accomunati dalla volontà di non sacrificare la salute sull’altare del divertimento.

Anche i festival musicali stanno cambiando i loro orari, iniziando subito dopo pranzo per chiudersi all’ora di andare a letto. Questo cambiamento riflette una tendenza più ampia: i 30enni bevono meno alcol, fanno più sport e tengono di più alla salute. Nuovi format come m2o Morning Club con il dj Albertino alla Fabbrica del Vapore di Milano e Soft Clubbing Rome-The day party a Roma stanno conquistando il pubblico, offrendo eventi al mattino con colazione inclusa.

Una rivoluzione per i rapporti sociali

Il soft clubbing sta smitizzando la notte come unico luogo del divertimento e favorisce connessioni più autentiche. Di giorno, gli incontri sono più veri e la condivisione sui social è più efficace. Come conclude Russo, questi format smitizzano la notte come unico luogo del divertimento e favoriscono connessioni più autentiche.