Camminare per dimagrire: quanto si deve farlo

Chi segue una dieta equilibrata e ben bilanciata sa molto bene quanto sia importante associare anche dell’attività fisica. Vi sono attività non dispendiose che possono praticare tutti, come la camminata. Vediamo quali benefici e i risultati che derivano da un’attività come il camminare per dimagrire e quanti chilometri bisogna percorrere.

Camminare per dimagrire

L’attività del camminare per dimagrire è l’ideale per un fisico più tonico e snello. Si tratta di una pratica che risulta particolarmente accessibile e facile da praticare anche perché possono farlo tutti dal momento che è economica. Un esercizio a basso impatto da integrare perfettamente nella propria routine considerando anche i tanti benefici che apporta.

Un’attività del genere è molto utile perché permette di bruciare calorie nel modo migliore apportando al proprio fisico un deficit calorico utile a dimagrire e quindi tornare in forma. Ovviamente la quantità delle calorie bruciate dipende da una serie di fattori come il peso corporeo, la durata della camminata, ecc.

Si potrebbe camminare per dimagrire a una velocità di circa 5 chilometri orari arrivando così a bruciare un massimo di 200-300 calorie relative a un soggetto di peso medio. Inoltre, se si decide di praticare questa attività in modo regolare e costante è possibile aumentare il metabolismo bruciando così molte più calorie.

Un’attività del genere è poi molto utile per andare a bruciare i grassi che tendono a depositarsi soprattutto nella zona del grasso addominale quindi sulla pancia. Si consiglia di praticare la camminata una mezz’ora circa per cinque giorni a settimana ad una buona velocità.

Camminare per dimagrire: consigli

Per riuscire a ottenere maggiori risultati da camminare per dimagrire è possibile aumentare la durata della camminata arrivando a un’ora per almeno cinque giorni a settimana. Così facendo si riesce a bruciare un numero maggiore di calorie e quindi dimagrire. In caso contrario, è possibile dividere la camminata in due sessioni da mezz’ora ciascuna.

Se si riesce a praticare questa attività in un percorso in salita oppure su un tapis roulant è possibile ottenere ancora più benefici e una maggiore perdita di peso. Un altro consiglio utile per ottenere il massimo da questa pratica è provare ad alternare periodi di camminata a un ritmo maggiormente sostenuto ad altri più lenti.

Dal momento che camminare per dimagrire si rivela molto efficace è possibile anche monitorare i propri passi con delle app specifiche per il fitness che aiutano a tenere conto dei passi, della distanza, ma anche dei chilometri percorsi fino ad oggi. Provare a cambiare percorso, camminare con gli amici sicuramente rende più gradevole la camminata.

Camminare per dimagrire: rimedio naturale

Sebbene camminare per dimagrire comporti una serie di benefici, si consiglia di associare questa pratica a un’alimentazione che sia equilibrata. Per migliorare i risultati, all’interno del proprio stile di vita si può anche integrare un prodotto quale Spirulina Ultra che fornisce tutti i benefici utili ai fini del dimagrimento.

Infatti questo integratore in compresse di origine italiana incide sul dimagrimento come spiegano nutrizionisti, consumatori e anche il Ministero della Salute. Una formula che, grazie al metabolismo che si mantiene in attivo, permette di bruciare diverse calorie anche nella fase di riposo e di dimagrire rapidamente, apportando anche il giusto bisogno di cibo senza abbuffarsi.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Raccomandato anche per i componenti al suo interno del tutto naturali e quindi non nocivi ai fini della dieta. Si basa su elementi come la spirulina che evita che i depositi di grasso si accumulino eccessivamente e la gymnema che velocizza il lavoro del metabolismo di lipidi e di carboidrati riducendo l’appetito.

Sono consigliate un massimo di due compresse da assumere precedentemente ai pasti con dell’acqua per cominciare a ottenere i primi risultati.

Questo integratore gode di una formula esclusiva e originale per cui risulta essere reperibile soltanto dal sito ufficiale del prodotto e non nei negozi o Internet. Bisogna accedere al sito e al form dove si inseriscono i dati personali per l’offerta di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.