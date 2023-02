La dieta di Elena Sofia Ricci: cosa mangia l’attrice?

Elena Sofia Ricci è un’attrice amatissima in Italia, sia in tv che in teatro, ma è con le fiction Rai che ha concretizzato il suo successo. Uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, la suora di “Che Dio ci Aiuti” che ha appena lasciato l’importante ruolo, si tiene sempre in forma. Ecco la dieta seguita da Elena Sofia Ricci.

La dieta di Elena Sofia Ricci

La splendida attrice toscana, Elena Sofia Ricci, che ha compiuto 60 anni, è in perfetta forma. Dopo l’addio al famosissimo ruolo da suora in “Che Dio ci aiuti”, l’attrice ha raccontato in un’intervista il suo rapporto con il cibo. Scopriamo la dieta di Elena Sofia Ricci.

L’attrice ha così esordito: “Ho sempre amato molto mangiare. Ma sono a dieta da quando ho 15 anni”. Dei film con il regista Ferzan Ozpetek Elena Sofia Ricci ha svelato: “Ci riempivano di leccornie salentine. Un pericolo terrificante per me! Cercavo di scegliere la cose più leggere e meno caloriche ma non ce n’erano molte. Alla fine mangiavo sempre la solita ricottina. Sul set invece tanto succo di mirtillo al posto del vino, che ovviamente in scena non è mai quello vero”.

Ma quali sono i piatti preferiti da Elena Sofia Ricci? L’attrice associa sempre il cibo all’infanzia, quando non mangiava mai il fegato, che ai tempi le facevano mangiare per forza perché dicevano che faceva tanto bene. E, poi odiava le zucchine che invece ora le piacciono molto.

“Ho un ricordo molto bello legato anche alla mia bisnonna, perché era lei che cucinava in casa. Io sono cresciuta con lei e con mia nonna e loro si mettevano ai fornelli di prima mattina. In particolare c’era una ricetta che negli anni ho insegnato poi a tutte le varie tate: gli “gnudi” toscani”, ha raccontato Elena Sofia Ricci.

Ora, i suoi piatti preferiti sono: il sushi, di cui è appassionata da sempre molto prima che andasse di moda. E, ovviamente anche la cucina italiana, le specialità regionali in particolare. “La nostra è una cucina sana e sono molto contenta che i grandi chef siano tornati a rivalutare le materie prime in cucina dopo varie sperimentazioni. Siamo tutti d’accordo che la cucina “povera” italiana e, in generale, dell’area del Mediterraneo, sia notevole, probabilmente con pochi eguali nel mondo”, ha detto l’attrice toscana.

Elena Sofia Ricci: segreti di bellezza dell’attrice

L’attrice di fiction Rai, in particolare ama cucinare. Spezie, aromi, piante, erbe, ideali per condimenti gustosi, sani e volendo alternativi non possono mai mancare nella sua cucina.

Elena Sofia Ricci, come ha raccontato diverse volte, ama in generale la cucina anche se a giudicare dal suo aspetto fisico l’attrice è sempre in perfetta forma. Frutto di genetica e una buona dose di determinazione a tavola.

