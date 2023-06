Camminata veloce: consigli e rimedi per l’estate

La camminata veloce è il modo più ecologico e salutare per bruciare le calorie in eccesso e perdere peso, senza contare tutti gli altri benefici che quest’attività ha sulla salute, se praticata regolarmente. Vediamo tutti i dettagli.

Camminata veloce

La camminata veloce è il modo migliore, più ecologico e salutare, di perdere peso e restare in forma, anche durante l’estate, nonostante il caldo. Fortunatamente, infatti, da questo punto di vista, le serate estive sono stimolanti e il momento migliore della giornata per dedicarsi alla camminata veloce, in modo da bruciare calorie, perdere peso e preservare il peso forma.

Questo modo così salutare ed ecologico di perdere peso, quello della camminata veloce, appunto, presenta, peraltro, una serie di altri benefici, tutti a vantaggio del benessere psicofisico.

La camminata veloce regolare può:

prevenire le ischemie

controllare i livelli del colesterolo

regolare la pressione sanguigna

ridurre il rischio di patologie cardiovascolari

Camminata veloce: come perdere peso in estate

La camminata veloce presenta una serie di benefici sulla salute delle persone e, se intensa, aumenta la frequenza cardiaca, aiuta a bruciare le calorie in eccesso e perdere peso, che è molto importante per ridurre il rischio di sovrappeso e obesità e, di conseguenza, lo sviluppo di una serie di patologie legate proprio all’aumento incontrollato del peso.

Non occorre camminare per molte ore al giorno e tutti i giorni per ottenere dei benefici dalla camminata veloce. E’ sufficiente camminare anche per una mezz’ora al giorno, regolarmente. In ogni caso, qualunque attività giornaliera può diventare un pretesto per una camminata veloce. Per andare al lavoro o per andare a fare la spesa, ad esempio, si possono preferire i piedi piuttosto che l’auto. Allo stesso modo, se dovete prendere l’ascensore, potreste preferire le scale. I percorsi in salita, poi, sono l’ideale per aumentare la frequenza cardiaca, bruciare le calorie in eccesso e perdere peso.

