Glutei sodi per l’estate: consigli e rimedi naturali

Avere dei glutei sodi in estate è il sogno di moltissime donne. L’alimentazione corretta e l’esercizio fisico regolare possono fare la differenza, ma da soli non bastano. Vediamo insieme i dettagli.

Glutei sodi per l’estate

Per molte persone, l’estate è la stagione del divertimento, delle vacanze e del riposo. Per alcuni, è la stagione del caldo intenso e degli insetti. Per altre ancora, è la stagione in cui ci si sente più pigri e stanchi, forse, proprio a causa del caldo. Per alcune donne, l’estate è la stagione ideale per mettersi in forma e sfoggiare, sulla spiaggia, glutei sodi.

Avere glutei sodi per l’estate è il must di moltissime donne, dunque. Tutto questo, però, non è il risultato di un miracolo, ma di un lavoro intenso, fatto di esercizi fisici mirati e alimentazione corretta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere dei glutei sodi per l’estate, in pochissimo tempo e il minimo sforzo.

Glutei sodi per l’estate: esercizi e alimentazione

L’esercizio fisico e l’alimentazione corretta sono fondamentali per avere dei glutei sodi per l’estate, ma le due cose non sono casuali. In generale, l’esercizio fisico e, in particolare, il movimento sono fondamentali per perdere peso, restare in forma e tonificare i muscoli, ma per allenare i glutei, oltre a questi esercizi, è preferibile inserire, nella routine, anche quelli mirati per i glutei che, tra le altre cose, aiutano a tonificare anche gambe e cosce. In particolare, il nostro consiglio è quello di puntare su allenamento HIIT, sollevamento delle gambe, esercizi con i pesi, squat, affondi, wall sit, yoga e Tabata.

Durante la giornata e, soprattutto, adesso che si è alle prese con le diverse ondate di caldo, oltre all’allenamento fisico, è importante anche bere molta acqua. Secondo gli esperti, si dovrebbero bere almeno due litri di acqua al giorno, ma la quantità consigliata cambia sulla base del peso corporeo e le condizioni di salute di una persona. L’acqua, in ogni caso, depura l’organismo, combatte la ritenzione idrica e aiuta l’organismo a restare idratato.

Carboidrati e proteine sono essenziali per la formazione di glutei sodi e alti. In generale, si consiglia un’alimentazione corretta, che dia importanza alla quantità, ma che sia, soprattutto fresca e genuina.

Infine, ricordate che il recupero post allenamento è, addirittura, più importante dell’allenamento stesso. I muscoli, infatti, hanno bisogno di tempo per riposare e recuperare. Senza il riposo, si è esposti al rischio di lesioni, affaticamento e mancanza di risultati.

Glutei sodi per l’estate: miglior rimedio naturale

Non solo esercizio fisico regolare, mirato e alimentazione corretta! Per avere dei glutei sodi in estate, a volte, l’utilizzo di una crema specifica, può davvero fare la differenza, soprattutto se, negli anni, ci si è allenati poco o affatto e si è data poca importanza all’alimentazione.

Glutei Fit è la prima crema naturale, prodotta in Italia, che sentiamo di consigliarvi per avere dei glutei sodi in estate. I risultati, che sono evidenti già dal primo utilizzo, dipendono dall’azione sinergica dei principi attivi che compongono la crema, rigorosamente naturali al 100%.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Glutei Fit:

l’ Elastina , che serve a rendere i tessuti più elastici e facilitare il rimodellamento;

, che serve a rendere i tessuti più elastici e facilitare il rimodellamento; l’ Ananas , noto per il suo potere drenante e anti-grasso;

, noto per il suo potere drenante e anti-grasso; il Caffè Verde , che stimola il metabolismo e facilita la perdita di peso;

, che stimola il metabolismo e facilita la perdita di peso; la Fosfatidilcolina che lavora con gli altri principi attivi per velocizzare il risultano finale.

Glutei Fit è una crema naturale, rigorosamente sviluppata con lo scopo di rimodellare e ridisegnare i glutei, senza provocare disagi o stress all’organismo.

