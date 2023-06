La dieta di Christian Vieri: cosa mangia l’ex calciatore?

Per anni ha dominato le scene del calcio italiano ed internazionale, finendo spesso e volentieri anche sulle riviste di gossip. “Bobogol” ha appeso gli scarpini al chiodo da tempo, godendosi la vita da uomo impegnato e padre di due figlie. Così parlava Christian Vieri qualche anno fa dopo la nascita delle sue due figlie: “Mi sono rivisto sui social. Mamma mia come sono pesante. La dieta? Sì, nel 2024… Lasciatemi in pace, per 20 anni ho mangiato bresaola, prosciutto, insalata e pasta in bianco. Ora voglio mangiare tutte le porcherie possibili. So io cosa fare per rimettermi in forma.”

La dieta di Christian Vieri

Nel 2020, Christian Vieri ha iniziato una sua sorta di dieta, raccontando poi sui social le tappe del suo percorso: “Ho perso sei chili, mi sono asciugato. Sto molto meglio, ma non è finita”. L’obiettivo era uno solo: “Devo perdere ancora quattro chili e poi c’è il mantenimento. Manteniamo! Non molliamo niente. Anche se non è facile. Ho una fame che mangerei il mondo, ma ero troppo grosso, troppo grasso. Obiettivo: arrivare a dieci chili“.

Dopo la fine della sua carriera, Vieri è diventato una figura seguitissima sui social, in special modo grazie alla sua ironia e carisma. L’ex attaccante della Nazionale, ha raccontato la dieta fatta insieme a Costanza Caracciolo, madre delle sue due figlie. Vieri ha raccontato di aver toccato la vetta di 107 chili, decisamente troppi, e per questo ha deciso di tornare non solo a fare sport, ma anche di fare una dieta ipocalorica. Certo, il bomber si è preso i suoi tempi: prima di iniziare davvero la dieta come si deve, ha raccontato di aver mangiato davvero di tutto: lasagna, patatine fritte, pizza… con la consapevolezza che dal giorno dopo il regime sarebbe cambiato.

Qualche anno fa per esempio, all’inizio del suo percorso si è ritratto mentre andava a correre di prima mattina, in cosa consistono colazione e pranzo dopo uno sforzo del genere? Toast integrale, yogurt greco con un po’ di miele, e a pranzo pasta con le zucchine. Il re dei bomber ha sempre tenuto aggiornati i followers riguardo ai suoi progressi, che a loro volta gli hanno raccontato di come sia stato d’ispirazione, motivandoli a dimagrire.

Simpatici i siparietti con la sua Costanza: “Questo hamburger non è light ma triste“. Pubblicato attraverso le storie su Instagram, Vieri e la compagna si sono ritratti mentre lui mangia un hamburger, lamentandosi scherzosamente della preparazione e del condimento: “Voto quattro… qui non c’è olio, né sale”. E lei risponde giustamente: “Ma non volevi dimagrire? L’ho visto sulle tue storie su Instagram… e l’hamburger l’ho fatto light”. Nel frattempo, dal fondo della stanza si sente la classica voce della verità, appartenente ad una delle due bambine della coppia: “Guarda che l’olio c’era”.

Sicuramente uno dei siparietti più divertenti riguardanti Vieri e la dieta, sono i suoi annunci social: “Da domani dieta”. Già nel 2021, e anche nel 2022, Vieri ha annunciato che avrebbe iniziato la dieta, ma con un gelato in mano, ricordando: “Ho detto che la dieta inizia domani!“.