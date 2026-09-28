Domani inizia la diffusione su tutti i canali radiotelevisivi della Rai di una nuova operazione istituzionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Il messaggio, realizzato dal Ministero per la Famiglia sarà poi riproposto sulle piattaforme social più seguite, per garantire una copertura capillare fra i giovani di diverse fasce d’età.

Schettini al centro della campagna “La giusta reazione”

Il volto scelto per incarnare l’iniziativa è Vincenzo Schettini insegnante e divulgatore molto amato per il suo stile dinamico e coinvolgente nella spiegazione di concetti scientifici. La sua fama tra gli adolescenti rende la campagna più attrattiva e facilita la penetrazione del messaggio educativo, poiché i giovani riconoscono immediatamente la figura del loro “professor preferito”. Schettini appare nei contenuti audio-video con un linguaggio diretto, capace di trasformare un tema delicato in un racconto accessibile e motivante.

Obiettivi e messaggi chiave

Secondo la nota ufficiale del Ministero della Famiglia la campagna intitolata “La giusta reazione” punta a creare una consapevolezza sempre più radicata sul fenomeno del bullismo, specialmente nella sua forma digitale. Il contenuto, studiato per essere coinvolgente vuole aiutare i ragazzi a riconoscere i segnali di abuso, a sostenere chi ne è vittima e a non restare indifferenti quando ne sono testimoni. L’enfasi è posta su un approccio preventivo, con l’obiettivo di trasformare la percezione del bullismo da inevitabile a contrastabile.

Il ruolo del Ministero per la Famiglia e le misure collegate

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di contrasto promosso dal governo Meloni. Tra le azioni citate troviamo il potenziamento del numero verde 114 la realizzazione di programmi nelle scuole e la pubblicazione di una guida pratica per genitori e figure di riferimento. Inoltre, il ministro Valditara ha previsto un finanziamento dedicato nel decreto scuola destinato a sostenere progetti educativi contro la violenza e a fornire risorse operative per le istituzioni scolastiche.

Numero verde 114 e interventi nelle scuole

Il numero verde 114 rappresenta un punto di contatto diretto per chi subisce o osserva episodi di bullismo, offrendo ascolto, supporto e indicazioni operative. Parallelamente, il Ministero ha lanciato una serie di attività didattiche nelle scuole, volte a educare al rispetto reciproco e a fornire strumenti concreti per intervenire. Queste iniziative sono pensate per creare una rete di sostegno che parte dalle aule e si estende fino alle famiglie, garantendo che nessun giovane rimanga isolato di fronte a comportamenti aggressivi.

Dichiarazioni di Eugenia Roccella sul valore dei giovani

La ministra Eugenia Roccella ha sottolineato che le nuove generazioni non sono “persoste”, ma ricche di risorse interiori, creatività e sensibilità. Roccella ha ribadito l’importanza di fornire stimoli positivi e opportunità di crescita, affinché i ragazzi possano riconoscere i segnali di ciò che è sbagliato e sviluppare rispetto verso gli altri. Secondo la ministra, il bullismo e il cyberbullismo non sono un destino inevitabile: rappresentano una piaga che il governo affronta con ogni mezzo disponibile, sempre “insieme ai ragazzi, non contro di loro”. La presenza di Vincenzo Schettini nella campagna è, a suo avviso, la prova concreta di un approccio collaborativo e della volontà di parlare ai giovani con il linguaggio a loro più familiare.

Il video-spot, semplice ma incisivo, illustra situazioni quotidiane di prevaricazione e mostra i passi concreti che le istituzioni hanno messo a disposizione: dal numero verde 114 alle attività scolastiche, fino alla possibilità di segnalare comportamenti scorretti sui canali social ufficiali. L’obiettivo finale è trasformare la percezione del bullismo da fenomeno silenzioso a problema pubblico da affrontare collettivamente, con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.