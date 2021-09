Capelli rovinati dal mare: le cause e come rimediare

I capelli rovinati dal mare sono una condizione comune alla quale moltissime persone sono esposte, soprattutto, come può essere evidente, in quest’ultimo periodo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali possono essere le cause e come rimediare naturalmente.

Se, da un lato, il sole apporta numerosi benefici, dall’altro, la lunga esposizione ai suoi raggi, oltre che a provocare danni alla pelle, provoca dei danni ai capelli che, nel giro di pochissimi giorni, possono apparire secchi, sensibili e molto fragili, soprattutto se ci si è sottoposti a tintura o piega liscia, utilizzando dei ferri appositi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i fattori che determinano quel fenomeno noto come “capelli rovinati dal mare”, se è possibile rimediare e, soprattutto, se è possibile farlo con soluzioni naturali, che ripristinino, di fatto, la salute del capello.

Capelli rovinati dal mare: cause

Dopo una lunga esposizione al sole è naturale aspettarsi quel cosiddetto fenomeno di “capelli rovinati dal mare”. Prendere consapevolezza della condizione non è poi così difficile, dato che, nel giro di poco tempo, i capelli appaiono più fragili o chiari. Se, da un lato, alcune persone amano i capelli chiari, dall’altro, è bene comprendere che questo è un segnale di mancanza di salute dei capelli.

Nei capelli rovinati dal mare, la frequenza con cui ci si è esposti al sole ha determinato l’ossidazione della melanina, quel pigmento che dona colore alla fibra capillare. Questa condizione è più evidente nei capelli castani, che a fine stagione dovranno essere tagliati per ritornare allo splendore di un tempo, è persino più rapido nei capelli tinti.

Capelli rovinati dal mare: rimedi naturali

Le attenzioni che ognuno di noi può mettere in campo per preservare la salute dei capelli, oppure, molto più semplicemente, ripristinare quel volume, quello splendore e lucentezza che il mare sembra aver portato via per sempre, sono numerose, ma non sempre sufficienti.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale grazie alla quale proteggere i propri capelli, sia in forma preventiva, ovvero, prima che il danno si manifesti, sia in forma curativa, ovvero, quando il danno si è già manifestato.

Grazie ai benefici riscontrati nel medio periodo, è riconosciuta come la migliore lozione professionale per capelli. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Priva di controindicazioni ed effetti collaterali, poiché sviluppata con l’utilizzo di principi attivi naturali, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza, che rispondono in modo adeguato alle esigenze di cui sopra.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l'attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.